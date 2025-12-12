Homem preso por agredir funcionária da Clínica do Centro em Maricá - Foto: Jornal O DIA

Publicado 12/12/2025 12:23

Maricá - Uma ação conjunta envolvendo, a Patrulha Maria da Penha (GMAP) e o GODAT (Grupamento de Ocupação Democrático de Território) resultou na detenção de um homem suspeito de ameaçar e perseguir uma funcionária dentro da clínica onde ela trabalha, no Centro de Maricá, na noite desta quinta-feira (11).

A ocorrência teve início por volta das 18h29, quando a Equipe Alpha, que patrulhava a rua dos bancos, foi acionada pelo GMAP após a informação de uma possível agressão contra mulher dentro da clínica Emagrecentro. A vítima relatou ter sido ameaçada pelo suspeito que teria invadido o local em busca de contato com ela.

Com o apoio do GODAT, que reforçou o cerco e a segurança no entorno, as equipes passaram a procurar o autor pelas imediações. Ele foi localizado momentos depois no interior de um dos ônibus conhecidos como “vermelhinhos”.

O homem foi retirado do coletivo, revistado — sem ilícitos encontrados — e conduzido para uma área segura. Diante das denúncias e do histórico de perseguição relatado, ele foi encaminhado à 82ª DP, e posteriormente apresentado na 76ª DP, onde deve responder pelos crimes de ameaça e perseguição.

A Guarda Municipal ressaltou que a ação integrada entre, GMAP e GODAT foi fundamental para resguardar a vítima e garantir uma resposta rápida ao caso.