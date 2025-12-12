Homem preso por agredir funcionária da Clínica do Centro em MaricáFoto: Jornal O DIA
Guarda Municipal de Maricá detém homem suspeito de agredir funcionária dentro de clínica no Centro
Ele foi localizado momentos depois no interior de um coletivo Tarifa Zero, um "vermelhinho"
Água tratada muda a rotina de quase 3 mil moradores da comunidade do Risca Faca em Maricá
São três quilômetros de nova rede e primeiras ligações domiciliares, a obra vai beneficiar mais de 2,5 mil pessoas
Prefeitura de Maricá, MARAEY e Firjan SENAI assinam acordo para capacitação de profissionais na construção civil
Serão oferecidas 800 vagas gratuitas na primeira etapa, destinadas à qualificação em diversas atividades; objetivo é preparar profissionais locais para ocupar os milhares de empregos que serão gerados ao longo da construção do empreendimento
Maricá terá vans municipais gratuitas a partir de janeiro
Anúncio foi feito pelo prefeito Washington Quaquá, ampliando o Programa Tarifa Zero na cidade
Maricá revitaliza pista do aeroporto e lança programa inédito de formação de pilotos comerciais
Cidade inaugura nova fase no setor aéreo e lança projeto pioneiro que oferece vagas para jovens se capacitarem em formação aeronáutica e mecânicos de aeronaves
Futebol: Maricá FC anuncia Rafael Foster como segundo reforço para a temporada 2026
Zagueiro chega ao Tsunami após excelente passagem pelo São Bernardo e agrega experiência internacional ao sistema defensivo da equipe
