Eentrega de 57 aluguéis sociais a famílias em situação de vulnerabilidade - Thamyris Mello

Publicado 12/12/2025 16:37

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Habitação, realizou nesta sexta-feira (12/12) a entrega de 57 aluguéis sociais a famílias do município com o benefício Locação Social. O evento foi promovido na sede da secretaria, no Centro, e concluiu mais uma etapa do programa que busca oferecer apoio financeiro para moradia, permitindo que pessoas em situação de vulnerabilidade social tenham a oportunidade de recomeçar suas vidas com dignidade.

''Nós trabalhamos para amenizar a dificuldade de cada cidadão maricaense. É um programa que muda a vida de muita gente. As pessoas passam a ter um teto e podem buscar força para enfrentar os problemas da vida. Conseguem ter a certeza que no final do dia terão para onde voltar'', destacou o secretário de Habitação, Marcus Bambam.

Inscrita no programa, Vanessa da Cruz Silva falou sobre as dificuldades enfrentadas e sobre voltar a ter esperança após conseguir moradia: ''Eu não tinha onde morar. Estava passando necessidades com meus filhos. Um deles é autista. Ambos me perguntavam onde íamos morar e eu não sabia o que responder. Esperei, confiei, fui acolhida e agora tenho minha moradia graças a esse projeto'', contou emocionada.

O programa Locação Social atua integrando as políticas públicas de habitação do município voltadas à garantia do direito à moradia, sendo destinado a famílias que enfrentam dificuldades habitacionais emergenciais, como perda da residência, despejo ou risco estrutural.