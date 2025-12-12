Eentrega de 57 aluguéis sociais a famílias em situação de vulnerabilidadeThamyris Mello
Prefeitura de Maricá promove entrega de 57 aluguéis sociais a famílias em situação de vulnerabilidade
Programa Locação Social atende pessoas em situação de vulnerabilidade habitacional
Prefeitura de Maricá promove entrega de 57 aluguéis sociais a famílias em situação de vulnerabilidade
Programa Locação Social atende pessoas em situação de vulnerabilidade habitacional
Maricá realiza pré-lançamento do Conlestech 2026 e inicia preparação para o encontro regional de inovação
Evento apresenta diretrizes da 8ª edição do programa e fortalece integração entre os municípios do Leste Fluminense
É hoje! Prefeitura de Maricá promove concerto gratuito de Wagner Tiso como atração do Natal Brasilidade
Apresentação com orquestra, duo de pianos com Amilton Godoy e participação de Beto Guedes, Toninho Horta, Tutuca e Paulinho Pedra Azul também comemora 'festa de aniversário' do maestro
Guarda Municipal de Maricá detém homem suspeito de agredir funcionária dentro de clínica no Centro
Ele foi localizado momentos depois no interior de um coletivo Tarifa Zero, um "vermelhinho"
Água tratada muda a rotina de quase 3 mil moradores da comunidade do Risca Faca em Maricá
São três quilômetros de nova rede e primeiras ligações domiciliares, a obra vai beneficiar mais de 2,5 mil pessoas
Prefeitura de Maricá, MARAEY e Firjan SENAI assinam acordo para capacitação de profissionais na construção civil
Serão oferecidas 800 vagas gratuitas na primeira etapa, destinadas à qualificação em diversas atividades; objetivo é preparar profissionais locais para ocupar os milhares de empregos que serão gerados ao longo da construção do empreendimento
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.