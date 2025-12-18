Projeto investe na economia do conhecimento para diversificar a base econômica da cidadeFoto: Julios Costa
Com 95% das obras concluídas, Parque Tecnológico de Maricá insere município no mapa da inovação do Rio
o prefeito Washington Quaquá afirma que Maricá será um grande polo científico e tecnológico do país e que teremos a construção de uma economia para as pessoas e para as famílias
Polícia Civil atinge estrutura armada do Comando Vermelho na Maré e em Maricá
A ação foi conduzida por agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos e tem como foco o cumprimento de mandados de busca e apreensão contra suspeitos de integrar uma engrenagem criminosa dedicada ao comércio ilegal de armas
Prefeitura de Maricá firma acordo para instalação de teleféricos em Ponta Negra
Protocolo de Intenções assinado nesta terça-feira prevê investimento privado de R$ 21 milhões
Pai procurado por dívida de pensão é preso em Maricá e passa a ser investigado por suspeita de abuso sexual contra a própria filha
Homem tentou fugir por área de mata ao perceber a chegada da polícia;as denúncias dos crimes de abuso sexual surgiram durante o cumprimento do mandado
Prefeitura de Maricá decreta ponto facultativo nesta quarta-feira
O executivo tomou a decisão por conta das finais de campeonatos envolvendo Flamengo e Vasco da Gama, que mobilizam grande parte da população fluminense
Prefeitura de Maricá consolida turismo como estratégia de diversificação econômica
Gestão faz balanço das ações de 2025, amplia promoção nacional e internacional, estrutura turismo receptivo e integra calendário de eventos ao planejamento econômico
