Projeto investe na economia do conhecimento para diversificar a base econômica da cidadeFoto: Julios Costa

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIM), chega à fase final das obras do Parque Tecnológico de Maricá, empreendimento que simboliza a estratégia do município de diversificar sua matriz econômica e assumir protagonismo no ecossistema de inovação do estado do Rio de Janeiro. Com entrega prevista para fevereiro de 2026 e 95% das obras concluídas, o equipamento nasce como uma plataforma estruturante para ciência, tecnologia, empreendedorismo e atração de investimentos.

Além do convênio já firmado com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) - que vai instalar no local um núcleo de biotecnologia e abrirá 50 vagas para o curso de graduação - novas parcerias estão previstas para 2026. Empresas, instituições de ensino e centros de pesquisa mantêm conversas com a Prefeitura de Maricá para integrar o ecossistema de inovação do parque e fortalecer a rede nacional de cooperação científica e tecnológica.

“Queremos que Maricá seja um grande polo científico e tecnológico do país. E tudo isso é para construir uma economia para as pessoas e para as famílias. É isso que estamos fazendo aqui”, disse o prefeito Washington Quaquá.

Além de ser um polo de pesquisa, empreendedorismo e desenvolvimento de soluções aplicadas, o Parque Tecnológico também vai reunir universidades, startups, profissionais qualificados e investidores em um mesmo ambiente. O espaço será administrado pelo ICTIM e vai impulsionar a formação de jovens, a geração de empregos e o surgimento de novos negócios na cidade.

A estrutura

O Parque Tecnológico possui área total construída de 6.207 m², distribuída em térreo (1.588 m²), 1º pavimento (1.588 m²), 2º pavimento (1.588 m²) e 3º pavimento (1.443 m²). A obra é executada pela Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), enquanto o ICTIM vai assumir a gestão operacional após a conclusão.

A estrutura conta com auditório para 200 pessoas, salas de aula para cursos e núcleos universitários, coworking, restaurantes e ambientes integrados de convivência, favorecendo a troca entre pesquisadores, estudantes e profissionais.