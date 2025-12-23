Projeto Craque do Amanhã - Foto: Reprodução

Projeto Craque do AmanhãFoto: Reprodução

Publicado 23/12/2025 18:14 | Atualizado 23/12/2025 18:15

Maricá - Felipe Pampolha, presidente da Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro (Suderj), passou por Maricá neste terça-feira (23) para apresentar o projeto Craque do Amanhã, que une esporte e educação para crianças e jovens.

A agenda incluiu uma conversa sobre possíveis parcerias para levar a iniciativa ao município. Pampolha se reuniu com Diego Zeidan e com o secretário de Esporte de Maricá, Filipe Bittencourt, em um encontro marcado pelo diálogo e troca de ideias.