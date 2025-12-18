Homenagem da OAB ao Delegado Cláudio Vieira da 82ª DP por atuação humanizada e eficiente - Foto: Jornal O Dia

Homenagem da OAB ao Delegado Cláudio Vieira da 82ª DP por atuação humanizada e eficiente Foto: Jornal O Dia

Publicado 18/12/2025 14:04

Maricá - O delegado titular da 82ª Delegacia de Polícia de Maricá, Dr. Cláudio Vieira Campos, recebeu uma homenagem da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em reconhecimento ao trabalho desenvolvido à frente da unidade, marcado pela eficiência nas investigações, postura ética e, sobretudo, pelo tratamento respeitoso e humano dispensado à população maricaense.

Segundo a OAB, a atuação do delegado se destaca não apenas pelos resultados alcançados no combate à criminalidade, mas também pela forma como conduz o atendimento ao público e o relacionamento institucional com advogados, vítimas e familiares. A entidade ressaltou a educação, o diálogo permanente e o cuidado no acolhimento das demandas como marcas do trabalho de Dr. Cláudio. Vieira.

À frente da 82ª DP, o delegado tem adotado uma gestão voltada para a proximidade com a comunidade, buscando garantir que a delegacia seja um espaço de escuta, orientação e resolução de conflitos, sem abrir mão do rigor técnico e legal necessário às ações policiais.

Durante a homenagem, representantes da OAB destacaram que o reconhecimento simboliza a importância de uma polícia judiciária comprometida não apenas com números e estatísticas, mas com pessoas. “A postura do Dr. Cláudio fortalece a confiança da sociedade nas instituições e contribui para uma justiça mais acessível e humana”, afirmou a entidade.

A homenagem reforça o papel da 82ª DP de Maricá como referência no atendimento à população e evidencia o impacto positivo de uma atuação policial pautada pelo respeito, empatia e profissionalismo.