Homenagem da OAB ao Delegado Cláudio Vieira da 82ª DP por atuação humanizada e eficiente Foto: Jornal O Dia
Delegado Dr. Cláudio Viera da 82ª DP de é homenageado pela OAB por atuação humanizada e eficiente
Representantes da OAB destacaram que o reconhecimento simboliza a importância de uma polícia judiciária comprometida não apenas com números e estatísticas, mas com as pessoas
União de Maricá realiza evento no Baródromo com Império Serrano e União da Ilha neste domingo
Primeira edição do ‘Maricá faz a festa’ acontece a partir das 16h, reunindo os segmentos da escola, o Grupo SER e as três escolas
Com 95% das obras concluídas, Parque Tecnológico de Maricá insere município no mapa da inovação do Rio
o prefeito Washington Quaquá afirma que Maricá será um grande polo científico e tecnológico do país e que teremos a construção de uma economia para as pessoas e para as famílias
Polícia Civil atinge estrutura armada do Comando Vermelho na Maré e em Maricá
A ação foi conduzida por agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos e tem como foco o cumprimento de mandados de busca e apreensão contra suspeitos de integrar uma engrenagem criminosa dedicada ao comércio ilegal de armas
Prefeitura de Maricá firma acordo para instalação de teleféricos em Ponta Negra
Protocolo de Intenções assinado nesta terça-feira prevê investimento privado de R$ 21 milhões
Pai procurado por dívida de pensão é preso em Maricá e passa a ser investigado por suspeita de abuso sexual contra a própria filha
Homem tentou fugir por área de mata ao perceber a chegada da polícia;as denúncias dos crimes de abuso sexual surgiram durante o cumprimento do mandado
