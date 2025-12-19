Aprovados na prova do ENCCEJA - Foto: Jornal O Dia

Publicado 19/12/2025 15:42 | Atualizado 19/12/2025 15:49

Maricá - Mais de 200 moradores do município já foram aprovados na prova de conclusão do Ensino Médio por meio do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA).

As aprovações foram alcançadas com o apoio do Pré-ENCCEJA Paulo Freire, projeto desenvolvido pela Secretaria de Educação, por meio da Prefeitura de Maricá.

O preparatório foi criado com o objetivo de ampliar o acesso à certificação do Ensino Médio para jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade regular.

As aulas gratuitas oferecem acompanhamento pedagógico, revisão de conteúdos e orientação específica para a prova, fortalecendo a confiança e o desempenho dos estudantes.

A coordenação geral e idealização do projeto é de Carol Souza, que destaca a importância da iniciativa para transformar trajetórias de vida. “Cada aprovação representa uma história que ganha novas possibilidades. A educação é um direito e também uma ferramenta de mudança social”, afirma.

O resultado reforça o compromisso da Prefeitura de Maricá com políticas públicas voltadas à inclusão educacional e à valorização da educação de jovens e adultos, promovendo mais oportunidades de acesso ao mercado de trabalho e ao ensino superior.