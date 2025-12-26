Marquinhos de Oswaldo CruzFoto: Adriano Marçal
Data: 26 de dezembro de 2025 (sexta-feira)
Horário: 16h às 20h
Local: Orla da Praia de Itaipuaçu (Avenida Beira-Mar)
Marquinhos de Oswaldo CruzFoto: Adriano Marçal
Maricá recebe hoje Marcelo D2 e Marquinho de Oswaldo Cruz em homenagem ao eterno Arlindo Cruz
O evento é gratuito e o "Trem do Samba" acontece na Orla de Itaipuaçu nesta sexta-feira e reúne grandes nomes do samba em encontro cultural aberto ao público
