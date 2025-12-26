Natal BrasilidadeFoto: Elsson Campos
Natal Brasilidade: último final de semana de atrações culturais e espetáculos gratuitos em Maricá
Programação segue até o próximo domingo em diversos pontos da cidade, com atividades para toda a família
Maricá recebe hoje Marcelo D2 e Marquinho de Oswaldo Cruz em homenagem ao eterno Arlindo Cruz
O evento é gratuito e o "Trem do Samba" acontece na Orla de Itaipuaçu nesta sexta-feira e reúne grandes nomes do samba em encontro cultural aberto ao público
Mais de 200 moradores de Maricá são aprovados na prova do ENCCEJA com apoio de preparatório municipal
Maricá vem colhendo resultados expressivos na área da educação
Delegado Dr. Cláudio Viera da 82ª DP de é homenageado pela OAB por atuação humanizada e eficiente
Representantes da OAB destacaram que o reconhecimento simboliza a importância de uma polícia judiciária comprometida não apenas com números e estatísticas, mas com as pessoas
União de Maricá realiza evento no Baródromo com Império Serrano e União da Ilha neste domingo
Primeira edição do ‘Maricá faz a festa’ acontece a partir das 16h, reunindo os segmentos da escola, o Grupo SER e as três escolas
