Natal BrasilidadeFoto: Elsson Campos

Publicado 26/12/2025 23:12 | Atualizado 26/12/2025 23:44

Maricá - A Prefeitura de Maricá encerra neste fim de semana, entre os dias 26 e 28 de dezembro, a programação do Natal Brasilidade 2025, iniciativa que levou arte, cultura, lazer e identidade brasileira a diferentes pontos da cidade ao longo do mês de dezembro. O projeto - realizado por meio da Maricá, Arte, Roteiros e Experiências (MARÉ) - se tornou um dos maiores eventos culturais do calendário municipal.

Durante os últimos dias de programação, moradores e visitantes ainda poderão aproveitar apresentações artísticas, espetáculos musicais, atrações temáticas e intervenções culturais, em um ambiente pensado para todas as idades e com acesso gratuito.

Atrações culturais e espetáculos

Entre os destaques deste último fim de semana estão os espetáculos e apresentações culturais em espaços públicos, além da continuidade das intervenções cênicas e musicais que vêm encantando o público desde o início do evento. A programação se espalha por áreas centrais e orlas da cidade, promovendo a ocupação dos espaços urbanos e fortalecendo o convívio comunitário.

A cenografia especial, que valoriza elementos da cultura brasileira e da identidade local, segue iluminando a cidade e proporcionando experiências visuais que se tornaram marca registrada do Natal Brasilidade. Ambientes decorados, personagens temáticos e atrações interativas continuam disponíveis para visitação até o encerramento oficial da programação:

•Desfile temático e espetáculo das águas dançantes em Araçatiba, com apresentações que combinam música, luzes e coreografias aquáticas, um dos pontos altos da programação natalina.

•Shows e apresentações musicais em diferentes pontos da cidade, incluindo a Praça Orlando de Barros Pimentel (Centro) e a orla do Parque Nanci, com atrações previstas em horários variados que atendem a públicos de todas as idades.

•Espaços temáticos e decorativos, como a Casa do Papai Noel, localizada na Praça dos Gaviões, em Itaipuaçu, que continua recebendo visitantes para fotos e vivências natalinas.

•Parque de diversões no Parque Nanci, segue até o dia 4 de janeiro de 2026, com roda-gigante, pista de patinação no gelo e outras atrações infantis, com funcionamento sujeito a agendamento prévio.

Valorização cultural e impacto social

Ao longo de sua edição 2025, o Natal Brasilidade promoveu a valorização da cultura nacional, incentivou o turismo local e movimentou a economia da cidade, com a geração de trabalho e renda para artistas, produtores culturais e trabalhadores envolvidos na realização do evento.

