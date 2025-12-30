Réveillon em Maricá: programação nas diversas orlas da cidadeFoto: Elsson Campos
Promovida pela Secretaria de Eventos, a programação do Réveillon de Maricá reúne mais de 20 artistas nacionais e regionais, distribuídos em 10 palcos instalados em diversos bairros da cidade, além de um espetáculo de queima de fogos realizado simultaneamente em sete pontos do município, ampliando o alcance das celebrações, com acesso gratuito para a população.
O Réveillon em Maricá contará com apresentações de artistas reconhecidos nacional e regionalmente, como os sambistas Neguinho da Beija-Flor e Arlindinho, o grupo Vou pro Sereno, além de Gamadinho, João Gabriel, Bonde do Forró, a bateria da Escola de Samba União de Maricá e artistas locais, reforçando a valorização das pratas da casa.
Na Barra de Maricá, a programação tem início às 19h, com apresentações de Seriguela e Marianna Cunha, seguidas por Neguinho da Beija-Flor. No Parque Nanci, o público acompanha os shows de Pagode do MW, Baby do Cavaco e Vou pro Sereno.
Em Cordeirinho, a partir das 21h, se apresentam as pratas da casa Vitória Telles e Rogério Costa. No bairro Jacaroá, o público acompanha os shows de Jorginho Doug, Betinho Bahia e Ismayer Alves. Em Bambuí, a programação musical será conduzida pela banda Me Puxa e pelo grupo Ô Sorte.
A programação em Araçatiba começa às 21h, com Angel Campos e Bonde do Forró. Em São José do Imbassaí, o público confere os shows de Rhoan Victor e do sambista Arlindinho. Já na praia de Itaipuaçu, as atrações incluem Jô Borges, a bateria da União de Maricá e João Gabriel.
Em Ponta Negra, os grupos TáTudoemCasa e Vai e Volta abrem as apresentações, seguidos pelo show do pagodeiro Gamadinho. Em Itaipuaçu (Rua 83), as atrações ficam por conta das artistas locais Bruna Mandz e Nathalia Pani, além do grupo Batucaê.
Confira a programação completa:
Itaipuaçu – Rua Nossa Senhora das Mercês, esquina com a Rua Antonio Marques Mathias
20h30 – Jô Borges
22h – União de Maricá
23h30 – João Gabriel
Ponta Negra – Orla
19h – TaTudoemCasa
21h – Vai e Volta
23h – Gamadinho
Parque Nanci – Orla
19h – Pagode do MW
21h – Baby do Cavaco
23h – Vou pro Sereno
Barra de Maricá – Rua 13
19h – Seriguela
21h – Marianna Cunha
23h – Neguinho da Beija-Flor
Araçatiba – Orla
21h – Angel Campos
23h – Bonde do Forró
São José do Imbassaí
21h – Rhoan Victor
23h – Arlindinho
Itaipuaçu – Rua 83
19h – Bruna Mandz
21h – Nathalia Pani
23h – Batucaê
Cordeirinho – Rua 90
21h – Vitória Telles
23h – Rogério Costa
Jacaroá – Lagoa
21h – Jorginho Doug
23h – Betinho Bahia e Ismayer Alves
Bambuí – Praça
21h – Me Puxa
23h – Ô Sorte
Espetáculo pirotécnico
A programação contará ainda com um espetáculo pirotécnico simultâneo em sete bairros do município. A queima de fogos acontece nas orlas de Araçatiba, Parque Nanci e Itaipuaçu (palco da Avenida Litorânea), além de Ponta Negra, Barra de Maricá (altura da Rua 13), São José do Imbassaí (orla do Marine) e Jacaroá (Lagoa).
Neste ano, o espetáculo terá redução de 20% na emissão sonora, como medida de adequação antecipada à legislação municipal que passará a proibir fogos com ruído. A nova lei entra em vigor em fevereiro de 2026.
