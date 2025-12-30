Réveillon em Maricá: programação nas diversas orlas da cidade - Foto: Elsson Campos

Publicado 30/12/2025 09:02 | Atualizado 30/12/2025 09:02

Maricá - A Prefeitura de Maricá realiza, na noite desta quarta-feira (31), uma programação especial para celebrar a virada para 2026 com atividades distribuídas em diferentes regiões do município.

A iniciativa inclui o funcionamento especial do Espetáculo das Águas Dançantes de Araçatiba, das 22h à 0h, com exibição de conteúdos temáticos de Réveillon e contagem regressiva nos telões instalados na lagoa. A ação é realizada pela Secretaria de Turismo, Comércio, Indústria e Mercado Interno.



Promovida pela Secretaria de Eventos, a programação do Réveillon de Maricá reúne mais de 20 artistas nacionais e regionais, distribuídos em 10 palcos instalados em diversos bairros da cidade, além de um espetáculo de queima de fogos realizado simultaneamente em sete pontos do município, ampliando o alcance das celebrações, com acesso gratuito para a população.



O Réveillon em Maricá contará com apresentações de artistas reconhecidos nacional e regionalmente, como os sambistas Neguinho da Beija-Flor e Arlindinho, o grupo Vou pro Sereno, além de Gamadinho, João Gabriel, Bonde do Forró, a bateria da Escola de Samba União de Maricá e artistas locais, reforçando a valorização das pratas da casa.



Na Barra de Maricá, a programação tem início às 19h, com apresentações de Seriguela e Marianna Cunha, seguidas por Neguinho da Beija-Flor. No Parque Nanci, o público acompanha os shows de Pagode do MW, Baby do Cavaco e Vou pro Sereno.



Em Cordeirinho, a partir das 21h, se apresentam as pratas da casa Vitória Telles e Rogério Costa. No bairro Jacaroá, o público acompanha os shows de Jorginho Doug, Betinho Bahia e Ismayer Alves. Em Bambuí, a programação musical será conduzida pela banda Me Puxa e pelo grupo Ô Sorte.



A programação em Araçatiba começa às 21h, com Angel Campos e Bonde do Forró. Em São José do Imbassaí, o público confere os shows de Rhoan Victor e do sambista Arlindinho. Já na praia de Itaipuaçu, as atrações incluem Jô Borges, a bateria da União de Maricá e João Gabriel.



Em Ponta Negra, os grupos TáTudoemCasa e Vai e Volta abrem as apresentações, seguidos pelo show do pagodeiro Gamadinho. Em Itaipuaçu (Rua 83), as atrações ficam por conta das artistas locais Bruna Mandz e Nathalia Pani, além do grupo Batucaê.



Confira a programação completa:



Itaipuaçu – Rua Nossa Senhora das Mercês, esquina com a Rua Antonio Marques Mathias

20h30 – Jô Borges

22h – União de Maricá

23h30 – João Gabriel



Ponta Negra – Orla

19h – TaTudoemCasa

21h – Vai e Volta

23h – Gamadinho



Parque Nanci – Orla

19h – Pagode do MW

21h – Baby do Cavaco

23h – Vou pro Sereno



Barra de Maricá – Rua 13

19h – Seriguela

21h – Marianna Cunha

23h – Neguinho da Beija-Flor



Araçatiba – Orla

21h – Angel Campos

23h – Bonde do Forró



São José do Imbassaí

21h – Rhoan Victor

23h – Arlindinho



Itaipuaçu – Rua 83

19h – Bruna Mandz

21h – Nathalia Pani

23h – Batucaê



Cordeirinho – Rua 90

21h – Vitória Telles

23h – Rogério Costa



Jacaroá – Lagoa

21h – Jorginho Doug

23h – Betinho Bahia e Ismayer Alves



Bambuí – Praça

21h – Me Puxa

23h – Ô Sorte



Espetáculo pirotécnico



A programação contará ainda com um espetáculo pirotécnico simultâneo em sete bairros do município. A queima de fogos acontece nas orlas de Araçatiba, Parque Nanci e Itaipuaçu (palco da Avenida Litorânea), além de Ponta Negra, Barra de Maricá (altura da Rua 13), São José do Imbassaí (orla do Marine) e Jacaroá (Lagoa).



Neste ano, o espetáculo terá redução de 20% na emissão sonora, como medida de adequação antecipada à legislação municipal que passará a proibir fogos com ruído. A nova lei entra em vigor em fevereiro de 2026.