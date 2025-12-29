Natal Brasilidade - Fotos: Elsson Campos

Publicado 29/12/2025

Maricá - Promovido pela Prefeitura de Maricá, por meio da Companhia Maricá, Arte, Roteiros e Experiências (MARÉ), o Natal Brasilidade segue atraindo moradores e visitantes para aproveitar as atrações oferecidas em diversos pontos da cidade. No sábado (27), o último do ano, a Orla do Parque Nanci recebeu centenas de famílias, que curtiram os brinquedos instalados no maior parque a céu aberto do município.

Quem for à orla encontra um parque de diversões gratuito com carrinho bate-bate, pista de patinação no gelo, roda-gigante, carrossel e brinquedos para diferentes idades. O local também recebe um palco em formato de navio, que recebe apresentações de artistas locais.

De mudança de Macaé para Maricá, a professora Júlia Souza aproveitou as atrações que só tinha visto na rede social. “Só não vou na roda gigante porque tenho medo de altura. Também não me arrisco na pista de patinação no gelo para não passar vergonha. A decoração está muito bonita e esse clima familiar é o que toda cidade deveria oferecer nesse período de festas”, acredita.

A protetora de animais Cíntia Nunes mora no Marine, em São José do Imbassaí, e escolheu aproveitar as atrações do Parque Nanci apesar do forte calor dos últimos dias. “Escolhi vir no fim da tarde porque o calor já dá uma trégua e dá para aproveitar melhor. A gente passeia, curte as atrações com mais tranquilidade. É um programa leve para a família, perto de casa, para a gente a aproveitar o Natal de um jeito diferente”, disse.

A cenografia desta edição utiliza elementos ligados à água, pesca e ao artesanato tradicional, incorporados em peças e ambientações distribuídas pelos pontos do evento, uma decoração dialoga com a história do bairro e abriga o principal conjunto de atrações.

Às quintas-feiras, das 9h às 12h, o Parque Nanci funciona exclusivamente para turmas da rede municipal, que participam de visitas guiadas. Para o público geral, a programação segue até 04/01, das 14h às 21h.

Último desfile em Araçatiba

Neste domingo (28) aconteceu a última apresentação da Parada Natalina, que acontece na Orla de Araçatiba. Concebido pelo carnavalesco e diretor artístico Milton Cunha, a apresentação traz uma releitura do Natal inspirada em elementos da cultura brasileira e nas tradições maricaenses. Os seis carros alegóricos e cerca de 600 moradores envolvidos na encenação reforçam o caráter comunitário e cultural do evento.

O Natal Brasilidade 2025 foi distribuído por sete bairros da cidade: Araçatiba, Parque Nanci, Itaipuaçu, Flamengo, Ponta Negra, Centro e Camburi. A programação reúne atividades para toda a família, como desfiles, instalações imersivas, iluminação especial, pista de patinação no gelo, roda-gigante, Casas do Papai Noel, parque temático no Parque Nanci e áreas interativas.

