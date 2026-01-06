Tarifa Zero - Foto: Elsson Campos

Tarifa ZeroFoto: Elsson Campos

Publicado 06/01/2026 14:13

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Empresa Pública de Transportes (EPT), ampliou nesta segunda-feira (05/01) o sistema Tarifa Zero no município. O conjunto de modais gratuitos, que já incluía os ônibus Vermelhinhos e as bicicletas Vermelhinhas, passa a contar também com as vans municipais.

O lançamento da nova etapa do programa ocorreu na Rodoviária do Povo, no Centro, marcando o início da operação do transporte complementar gratuito. O sistema passa a contar com 22 linhas, com o objetivo de promover maior integração entre bairros, ampliar o acesso a diferentes regiões da cidade e aumentar a eficiência no atendimento à população.

Com a implantação das vans integradas ao sistema Tarifa Zero de ônibus e bicicletas, o município passa a operar três modais públicos integrados e totalmente gratuitos, iniciativa apontada pela gestão municipal como inédita na América Latina e voltada às políticas públicas de mobilidade urbana, inclusão social e sustentabilidade.

“A reorganização das linhas das vans permite que moradores de qualquer localidade tenham acesso a um modal de transporte Tarifa Zero. As novas linhas vão possibilitar que mais pessoas utilizem o sistema e tenham acesso à mobilidade urbana”, destacou o presidente da EPT, Celso Haddad.

O novo modelo segue as diretrizes do Plano de Mobilidade Urbana e do Plano Diretor do Município. A proposta atende áreas de difícil acesso para os ônibus, reduz o tempo e a distância de caminhada dos moradores e contribui para a reorganização do sistema de transporte complementar da cidade. Os itinerários das vans serão mais curtos, com foco na facilitação do deslocamento diário dos usuários.

Atendimento a áreas específicas

O embarque nos veículos será livre, sem necessidade de cartão ou identificação. Todos os passageiros deverão permanecer sentados, sendo proibido o transporte de pessoas em pé. Segundo a EPT, a proposta do serviço é oferecer mais tranquilidade e segurança nos deslocamentos para trabalho, escola, faculdade, lazer e acesso a serviços.

As vans irão atender bairros e localidades onde há restrições à circulação de ônibus, seja por características do trânsito ou da geografia local, como ruas estreitas, comunidades com acesso limitado a veículos de grande porte e áreas com ladeiras.

Para a moradora do loteamento Estância, Ângela da Silva, a nova modalidade traz mais comodidade à rotina. “Onde eu moro, os vermelhinhos não conseguem acessar, e eu precisava andar cerca de 15 minutos até o ponto mais próximo. Agora, com as vans, consigo descer em frente à minha rua”, contou.

Já Maria de Fátima, moradora do Bairro da Amizade, ressaltou a economia de tempo no deslocamento. “É uma conquista para quem mora nessas regiões. Posso chegar mais rápido ao Centro sem depender apenas do ônibus. As vans Tarifa Zero são uma maravilha”, disse.

Linhas distribuídas por distrito

1º Distrito

Centro x Araçatiba

Centro x Colinas / Pedreiras

Centro x Bairro da Amizade

Centro x Marquês

Centro x Manu Manuela

Centro x Loteamento Estância

Centro x Guaratiba (via Ponte Preta)

Centro x Camburi

Centro x Jacaroá

Centro x Guaratiba (via Boqueirão)

Centro x Pilar (via Ubatiba)

2º Distrito

Bambuí x Ponte Preta

Ponta Negra x Bambuí

Ponta Negra x Jaconé (via Sacristia)

Ponta Negra x Jaconé (via RJ-118)

Ponta Negra x Espraiado

3º Distrito

Inoã x MCMV Inoã

Inoã x Santa Paula

Inoã x Santa Paula (via Spar)

Inoã x Terminal de Itaipuaçu

4º Distrito

Praça do Ferreirinha x Vivendas

Terminal de Itaipuaçu x Praça da 70