"Maricá faz a festa" na Cidade do SambaFoto: Leandro Andrade
Para Matheus Santos, presidente da União de Maricá, a realização do evento na Cidade do Samba simboliza um passo importante dentro de um projeto maior da escola.
“É fundamental para a União de Maricá ocupar os espaços onde o samba habita. Foi assim no Baródromo, tem sido na nossa quadra em Maricá e agora na Cidade do Samba, sempre ao lado das nossas coirmãs. É importante essa integração e estamos bem animados. Todos estão convidados”, afirmou.
Os ingressos do primeiro lote já estão disponíveis para compra antecipada de forma online com o valor de R$ 15,00 através da plataforma Guichê Web.
