Luiz Pedro Fortes dos Santos, de 70 anos, era pai de Merylin Camargo dos Santos, uma das jovens que perderam a vida no incêndio da Boate Kiss, em Santa Maria (RS), em 2013.
Merylin tinha 18 anos na época do incêndio e cursava o ensino médio. A morte do pai reacende a dor de uma família que, há mais de uma década, convive com as marcas da tragédia que matou 242 pessoas no Rio Grande do Sul.
O coletivo “Kiss: que não se repita”, formado por familiares de vítimas do incêndio, divulgou uma nota lamentando o falecimento: “Com profundo pesar e tristeza, o Coletivo Kiss: que não se repita comunica o falecimento de Luiz Pedro Fortes dos Santos, pai de Merylin Camargo dos Santos (18), vítima do incêndio na Boate Kiss. Manifestamos nossos mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos neste momento de imensa dor, em especial aos filhos Cauê e Led. Seguiremos lutando por justiça, honrando a memória de todos e representando-os com amor, respeito e resistência, para que nunca sejam esquecidos. Que o reencontro com a Mery seja repleto de amor e paz.”
O caso ocorreu em um dia de intensa movimentação no litoral fluminense. De acordo com o Corpo de Bombeiros, até as 19h desta quinta-feira, mais de 1.100 pessoas foram resgatadas do mar entre as praias do Leme e São Conrado, na capital.
Em outros pontos do estado, foram registrados mais 277 resgates no mesmo período. A região de Mambucaba, na Costa Verde, concentrou o maior número de ocorrências, com 157 salvamentos. Em seguida aparecem a Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, com 18 registros, e Itaipu, em Niterói, com 16.
Ao todo, o Corpo de Bombeiros contabilizou 1.444 resgates em todo o estado, reforçando o alerta para os riscos do mar, especialmente em dias de ressaca e forte correnteza.
