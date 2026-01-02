Luiz Pedro Fortes dos Santos, de 70 anos, era pai de Merylin Camargo dos Santos, uma das jovens que perderam a vida no incêndio da Boate Kiss, em Santa Maria (RS), em 2013 - Foto: Reprodução

Luiz Pedro Fortes dos Santos, de 70 anos, era pai de Merylin Camargo dos Santos, uma das jovens que perderam a vida no incêndio da Boate Kiss, em Santa Maria (RS), em 2013Foto: Reprodução

Publicado 02/01/2026 12:28 | Atualizado 02/01/2026 12:29

Maricá - O homem que morreu no dia 1º em decorrência de um afogamento na Praia de Itaipuaçu, carregava uma história marcada por uma das maiores tragédias do país.



Luiz Pedro Fortes dos Santos, de 70 anos, era pai de Merylin Camargo dos Santos, uma das jovens que perderam a vida no incêndio da Boate Kiss, em Santa Maria (RS), em 2013.



Luiz Pedro entrou no mar por volta das 7h e acabou se afogando. Ele foi resgatado e socorrido ainda com vida, chegou a ser resgatado e levado ao Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara mas não resistiu, e faleceu na unidade hospitalar.



Merylin tinha 18 anos na época do incêndio e cursava o ensino médio. A morte do pai reacende a dor de uma família que, há mais de uma década, convive com as marcas da tragédia que matou 242 pessoas no Rio Grande do Sul.



O coletivo “Kiss: que não se repita”, formado por familiares de vítimas do incêndio, divulgou uma nota lamentando o falecimento: “Com profundo pesar e tristeza, o Coletivo Kiss: que não se repita comunica o falecimento de Luiz Pedro Fortes dos Santos, pai de Merylin Camargo dos Santos (18), vítima do incêndio na Boate Kiss. Manifestamos nossos mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos neste momento de imensa dor, em especial aos filhos Cauê e Led. Seguiremos lutando por justiça, honrando a memória de todos e representando-os com amor, respeito e resistência, para que nunca sejam esquecidos. Que o reencontro com a Mery seja repleto de amor e paz.”

Horas após a morte, um dos filhos, Cauê, publicou nas redes sociais uma foto ao lado do pai. Na mensagem, escreveu que aquele dia havia sido uma despedida — sem que ele soubesse — e encerrou com um “descansa em paz”.

Dia marcado por alto número de resgates no litoral



O caso ocorreu em um dia de intensa movimentação no litoral fluminense. De acordo com o Corpo de Bombeiros, até as 19h desta quinta-feira, mais de 1.100 pessoas foram resgatadas do mar entre as praias do Leme e São Conrado, na capital.



Em outros pontos do estado, foram registrados mais 277 resgates no mesmo período. A região de Mambucaba, na Costa Verde, concentrou o maior número de ocorrências, com 157 salvamentos. Em seguida aparecem a Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, com 18 registros, e Itaipu, em Niterói, com 16.



Ao todo, o Corpo de Bombeiros contabilizou 1.444 resgates em todo o estado, reforçando o alerta para os riscos do mar, especialmente em dias de ressaca e forte correnteza.