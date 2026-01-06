Fim de ano tranquilo e seguro em Maricá - Foto: Julios Costa

Fim de ano tranquilo e seguro em Maricá Foto: Julios Costa

Publicado 06/01/2026 10:48 | Atualizado 06/01/2026 10:48

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Segurança Cidadã, garantiu um período de festas de fim de ano marcado pela tranquilidade e pela segurança no município. Entre os dias 26 de dezembro e 4 de janeiro, mais de 1.500 veículos foram abordados durante a Operação Somando Forças, ação preventiva realizada em parceria entre a Guarda Municipal, agentes do PROEIS e a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ).

Como resultado do planejamento e da presença ostensiva das forças de segurança, apenas cinco ocorrências foram registradas pela Guarda Municipal no período, sendo que somente duas precisaram ser encaminhadas à delegacia. O número reduzido de casos reforça a efetividade do trabalho preventivo desenvolvido de forma contínua ao longo de todo o ano.

“A Secretaria de Segurança Cidadã, em atuação integrada com a Polícia Militar, a Guarda Municipal e a Polícia Civil, reforçou de forma significativa todo o efetivo durante as festividades de Natal e Réveillon. Como resultado desse planejamento e da atuação conjunta, o período transcorreu com absoluta tranquilidade”, enfatizou o secretário da pasta, coronel Julio Veras.

Os boletins registrados pela Guarda Municipal foram relacionados a poluição sonora (1), abordagem fundada/suspeita (1), ações de trânsito (1), dano ao patrimônio público (1) e lesão corporal (1). Para garantir a segurança da população e a prevenção de ocorrências, o reforço operacional contou com 348 agentes de segurança, 55 veículos, base móvel de monitoramento e 2.943 câmeras distribuídas em pontos estratégicos de maior concentração de público.

Irregularidades de trânsito

Diversas operações integradas foram realizadas com foco no combate às irregularidades de trânsito, no ordenamento público e na fiscalização de estabelecimentos comerciais que promoviam eventos de forma irregular, contribuindo para um ambiente mais seguro durante as celebrações.

A Operação Somando Forças atuou nos bairros do Centro, Caxito, Mumbuca, Recanto, Praça dos Gaviões, Cajueiros, Ponta Negra, Cordeirinho e Bambuí. Nessas localidades, 1.508 condutores de motocicletas foram abordados. Do total, 200 foram multados e 129 veículos recolhidos. As infrações mais comuns foram:

• Conduzir veículo registrado que não esteja devidamente licenciado;

• Descarga livre (escapamento sem sistema de silenciamento);

• Conduzir sem CNH;

• Mau estado de conservação;

• Conduzir veículo sem qualquer uma das placas de identificação;

• Conduzir veículo que não esteja registrado.

A Secretaria de Segurança Cidadã segue atuando de forma permanente para garantir a paz e a segurança em Maricá, com ações preventivas, agentes nas ruas e monitoramento por câmeras. Os canais para denúncias de crimes são os telefones 153 e o Disque Ciosp (21) 96809-1516.