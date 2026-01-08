Projeto Criança Feliz - Foto: Divulgação

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, divulgou o resultado parcial do Processo Seletivo Simplificado para atuação no Programa Criança Feliz. A publicação consta no Jornal Oficial de Maricá (JOM) nº 1826, desta quarta-feira (07), conforme previsto no Edital nº 01/25, retificado em 8 de dezembro de 2025.

Ao todo, foram registrados 1.640 pedidos para os cargos de coordenador, supervisor e visitador. Desses, 190 inscrições foram indeferidas nesta etapa do processo seletivo. Os candidatos que tiveram a inscrição indeferida poderão entrar com recurso nos dias 8 e 9 de janeiro. A interposição deverá ser feita presencialmente, por meio de formulário próprio, sem a necessidade de nova entrega de documentação.

O atendimento para apresentação dos recursos será realizado na Rua Coronel Tenente Aviador Paulo Roberto de Souza Machado, nº 18, em Araçatiba, das 10h às 16h.

O Programa Criança Feliz é uma iniciativa da Prefeitura de Maricá voltada ao desenvolvimento integral da primeira infância. A ação é realizada por meio de visitas domiciliares que atendem gestantes e famílias com crianças de 0 a 6 anos em situação de vulnerabilidade social, com foco no fortalecimento dos vínculos familiares e na orientação sobre parentalidade, saúde e desenvolvimento infantil, em articulação com o Sistema Único de Assistência Social (SUAS).