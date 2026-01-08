'Gabinete do Povo' visita a população em Maricá - Foto: Thamyris Mello

'Gabinete do Povo' visita a população em MaricáFoto: Thamyris Mello

Publicado 08/01/2026 13:30 | Atualizado 08/01/2026 13:31

Maricá - A Prefeitura de Maricá visitou 411 domicílios no primeiro mês de atuação do programa Gabinete do Povo, que tem como objetivo identificar famílias em situação de vulnerabilidade social e que ainda não estão inscritas nos programas sociais do município. A ação percorreu bairros como Inoã, Chácaras de Inoã, Bosque Fundo, Spar e Santa Paula, com previsão de ampliação para outros locais da cidade nos próximos meses.

“Os recursos públicos precisam alcançar quem mais necessita. Quero um gabinete presente nas ruas, ouvindo a população, identificando demandas e apresentando soluções. Nosso compromisso é levar oportunidades ao povo, garantindo acesso à capacitação e ao estudo, para que as pessoas possam ocupar os empregos que estão sendo gerados na cidade”, afirmou o prefeito Washington Quaquá.

Entre os principais dados apurados, 33 famílias não estavam inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), 28 tinham se mudado e foram realizados 15 novos cadastros. A partir das visitas realizadas, os casos identificados foram encaminhados para as secretarias de Assistência Social, Saúde, Justiça e Cidadania, Habitação, Defesa Civil e Proteção Animal, além da Autarquia Municipal de Obras (Somar) e outras áreas, conforme as necessidades levantadas.

“Todo o movimento que envolve as ações do Gabinete do Povo vem de uma demanda muita clara do nosso prefeito Quaquá: o Gabinete precisa estar próximo das pessoas e entender diariamente suas necessidades mais urgentes e as possíveis soluções com a rapidez que elas necessitam. O programa virou a chave e transformou o significado do nosso trabalho”, disse Dayrlene Costa, Chefe de Gabinete do prefeito.

As ações diárias são realizadas por agentes devidamente identificados, com uniforme e crachá, que fazem visitas exclusivamente para levantamento de informações, sem qualquer interferência ou alteração em benefícios já concedidos. A proposta é mapear realidades, compreender demandas e encaminhar os casos às secretarias competentes, para contribuir com um atendimento mais direto e organizado.

O Gabinete do Povo tem como foco priorizar a inscrição e o acesso da população aos programas sociais municipais, como Aluguel Social, Habitar e Renda Básica de Cidadania, oferecendo um fluxo menos burocrático aos moradores de Maricá.

2026 começa por São José do Imbassaí

Nesta quarta-feira (07), agentes do Gabinete do Povo realizaram uma ação de mapeamento e identificação de famílias em situação de vulnerabilidade social no bairro São José do Imbassaí, região que será o foco do trabalho no mês de janeiro. Durante a atividade, a equipe percorreu os imóveis realizando atendimentos presenciais, com levantamento de informações e orientação dos moradores sobre os fluxos de acesso às políticas públicas nas áreas de saúde, assistência social e habitação.

Entre os casos acompanhados está o do senhor Milton, de 82 anos, morador da região, que vive sozinho em condições de moradia que precisam da atenção do programa. Ele afirmou que a presença dos agentes trouxe esperança após anos tentando resolver suas demandas sozinho. “Foi importante alguém vir até aqui para ouvir. A gente cria uma expectativa de que, agora, as coisas possam ser resolvidas com mais rapidez”, disse.

Outro caso acompanhado foi o de Natamy Regina de Nascimento, de 35 anos, que mora com a mãe e os filhos. Diagnosticada com problemas de saúde que requerem acompanhamento específico, encontrou no programa uma oportunidade para melhorar o seu acesso ao tratamento médico recomendado. Natamy destacou o acolhimento recebido pela equipe. “Eles ouviram com atenção e explicaram como vão tentar ajudar. Eu espero conseguir acesso aos serviços e ter mais segurança para cuidar da minha família”, relatou.

De acordo com a coordenação do programa, a atuação do Gabinete do Povo atua de forma integrada, funcionando como uma estratégia de busca ativa para identificar situações de vulnerabilidade e acelerar o acesso aos serviços públicos. “O Gabinete do Povo é uma ação que vai até quem mais precisa, identificando situações de vulnerabilidade social e fortalecendo o acesso às políticas públicas”, concluiu Darlene dos Santos, que atua no programa.