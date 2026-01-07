Prefeito Quaquá assina documentos que trarão mais investimentos para o município - Foto: Bernando Gomes

Prefeito Quaquá assina documentos que trarão mais investimentos para o município

Publicado 07/01/2026

Maricá - A Prefeitura de Maricá assinou três contratos com o Governo Federal para investimento em mobilidade urbana, drenagem e saneamento no valor de R$ 267 milhões.

Os recursos, que serão destinados através do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) na modalidade FGTS, contemplam a compra de ônibus elétricos e carregadores para a Empresa Pública de Transportes (EPT), o esgotamento sanitário de Itapeba e a macrodrenagem também em Itapeba e em Itaipuaçu (Barroco e Jardim Atlântico). A solenidade de assinatura do acordo aconteceu na tarde desta terça-feira (06).



“Nós conseguimos um superávit de R$ 750 milhões. Ainda assim, fomos em busca de investimento via Governo Federal. Não existe cidade rica, existe cidade que tem projeto, e nós temos. Com o projeto, vamos em busca de investimentos. É isso que faz de Maricá uma cidade de desenvolvimento, de oportunidade para as famílias, para quem trabalha e empreende", declarou o prefeito Washington Quaquá.



Os contratos de financiamento foram consolidados por meio da Secretaria de Representação e Articulação Institucional, responsável pelo acompanhamento das tratativas junto aos órgãos federais, e assinados junto à Caixa Econômica Federal. A secretária da pasta, Ivana Moura, celebrou o resultado do trabalho.



“Este é o resultado de um trabalho em equipe, realizado com a EPT, a Somar e a Sanemar. Entregar esse tipo de contrato feito em parceria com a Caixa, que vai melhorar a vida da população de Maricá, nos dá muito orgulho. É um financiamento com matriz de juros baixa, comparada ao mercado, que vai impulsionar e melhorar a vida da população”, enfatizou.



"O objetivo da Caixa Econômica é trazer dignidade e cidadania para as pessoas. Com a assinatura de contratos como esse, a gente materializa isso. Estamos começando 2026 da melhor forma, com a assinatura de três grandes contratos”, comemorou Leonardo Braga, representante do banco.



Mobilidade e sustentabilidade



A Empresa Pública de Transportes (EPT) vai comprar 30 ônibus elétricos e 15 carregadores de 160kWh para o programa de descarbonização da frota. O investimento total é de R$ 100,3 milhões. Os novos veículos terão acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, sistema de GPS e ar-condicionado. A nova frota deve ser entregue no final do primeiro semestre.



“Maricá é a maior cidade da América Latina com Tarifa Zero. Decidimos fazer a transição energética da nossa frota e contamos com o apoio da secretária Ivana nessa missão. Os ônibus elétricos nos colocam no caminho da sustentabilidade”, disse Celso Haddad, presidente da EPT.



Saneamento e drenagem



Um contrato de R$ 44,2 milhões prevê a implantação do sistema de esgotamento sanitário da região da sub-bacia de Itapeba. São 22 quilômetros de rede coletora com ligação de 2.600 domicílios, a construção de quatro elevatórias de esgoto, melhorias na estação existente e a ampliação do emissário. Medidas que vão beneficiar mais de 25 mil moradores, direta e indiretamente. Obras que serão executadas pela Sanemar.



Contratos que totalizam R$ 123 milhões são voltados para o Programa de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais em intervenções nos bairros de Itapeba e Itaipuaçu (Barroco e Jardim Atlântico). Serão construídas galerias, sistemas integrados de macro e microdrenagem e intervenções sustentáveis para redução de alagamentos, beneficiando diretamente mais de 300 mil pessoas.