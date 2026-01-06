GM de Maricá completa 24 anos - Foto: Katito Carvalho

GM de Maricá completa 24 anos Foto: Katito Carvalho

Publicado 06/01/2026 21:15 | Atualizado 06/01/2026 21:16

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Segurança Cidadã, segue investindo na qualificação da Guarda Municipal com reforço de equipamentos, ampliação de grupamentos especializados e capacitação profissional.

Entre os novos recursos adquiridos estão 200 pistolas de eletrochoque (Spark), oito lançadores de munição não letal, 900 munições de efeito moral, 500 munições de impacto controlado, 260 granadas de efeito moral e 366 sprays químicos (gás lacrimogêneo).

A Comandante da Guarda Municipal de Maricá, Ana Aretuza disse nesta terça-feira (06): "Os equipamentos já integram o planejamento operacional da Guarda e fortalecem a atuação em situações de controle de distúrbios e segurança preventiva. “Esses equipamentos ampliam nossa capacidade de atuação com responsabilidade e técnica, sempre priorizando a preservação da vida e a segurança da população”, completou a comandante.



Atuação no Réveillon e resposta rápida

Durante as festas de fim de ano, a Guarda Municipal atuou de forma integrada com a Polícia Militar e registrou apenas nove ocorrências, todas controladas rapidamente, sem a necessidade do uso dos novos equipamentos não letais.



Capacitação permanente e novos treinamentos

A Prefeitura tem priorizado a formação constante dos agentes. Antes do Réveillon, foi realizado um curso de reciclagem com carga horária de 36 horas. Além disso, em janeiro, agentes do Grupamento de Ocupação Democrática do Território (GODAT) participarão de treinamento no Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (RECOM), referência estadual em técnicas operacionais e táticas modernas de policiamento urbano.



Novo Grupamento Tático de Motocicletas

Outro avanço importante foi a criação do Grupamento Tático de Motocicletas (GETÃ), que inicia suas atividades com 16 agentes e 10 motocicletas. O grupamento foi formado a partir de agentes capacitados em curso de motopatrulhamento realizado no Batalhão de Choque, no Rio de Janeiro.





Crescimento e prioridades para 2026

Ao longo dos 24 anos de história, a Guarda Municipal de Maricá ampliou significativamente seu efetivo, criou grupamentos especializados — como Maria da Penha e Meio Ambiente - e se consolidou como uma corporação cada vez mais técnica e estruturada.



Para 2026, as prioridades incluem a ampliação dos treinamentos, a qualificação profissional para a atuação armada e o reconhecimento dos agentes.



