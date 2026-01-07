Maricá registrou o menor índice de letalidade violenta há mais de duas décadasFoto: Julios Costa
Maricá fecha 2025 sem registros de latrocínio e roubos de carga
Integração das forças de segurança, tecnologia e investimentos mantêm a cidade entre as mais seguras do Estado do Rio de Janeiro
Prefeito de Maricá Washington Quaquá assina contratos de R$ 267 milhões com o Governo Federal
A cidade já tem um superávit de R$ 750 milhões, os recursos federais serão usados na compra de ônibus elétricos, construção de rede de coleta e tratamento de esgoto e enfrentamento de enchentes
Guarda Municipal de Maricá completa 24 anos com reforço de equipamentos, novos grupamentos e investimento em capacitação
Corporação recebeu armas não letais, ampliou atuação no Réveillon e anuncia treinamentos estratégicos para 2026
Prefeitura de Maricá oferece curso gratuito de Modelagem 3D com foco no mercado digital
Iniciativa capacita jovens e adultos para áreas como jogos, animações e produções audiovisuais
Vans Tarifa Zero já estão rodando em Maricá e ampliam acesso ao transporte gratuito na cidade
São 22 linhas que integram várias regiões do município, confira os itinerários por distrito
Segurança Pública: Operação integrada garante fim de ano seguro em Maricá
Esquema da Secretaria de Segurança Cidadã contou com 348 agentes, 55 veículos, base móvel de monitoramento e 2.943 câmeras em pontos estratégicos durante o fim do ano
