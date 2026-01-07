Maricá registrou o menor índice de letalidade violenta há mais de duas décadas - Foto: Julios Costa

Publicado 07/01/2026 16:26

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Segurança Cidadã, encerrou 2025 com indicadores que mantêm o município como referência no Estado do Rio de Janeiro no enfrentamento à violência, mesmo diante do crescimento populacional.

Entre os dados destacados estão a ausência de registros de latrocínio (roubo seguido de morte) desde fevereiro de 2024 e o menor índice de letalidade violenta há mais de duas décadas. Outro ponto apontado foi o fato de a cidade ter atravessado todo o ano sem ocorrências de roubo de carga.

“Maricá está se tornando a cidade mais segura do Rio de Janeiro graças ao trabalho de integração, inteligência e tecnologia. Com investimentos constantes em equipamentos e treinamento, os índices de criminalidade seguirão em queda. Aqui a gente dá oportunidade para todo mundo trabalhar. Agora, se quer ser criminoso, vai ser em outro lugar”, disse o prefeito Washington Quaquá.

A atuação conjunta da Secretaria de Segurança Cidadã com a Polícia Militar, além do fortalecimento do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), é apontada como um dos fatores centrais.

“Esse conjunto de medidas vêm permitindo que Maricá se destaque no cenário estadual e na Região Metropolitana, alcançando os menores índices de criminalidade de sua série histórica, que ultrapassa duas décadas”, explicou o secretário de Segurança Cidadã, coronel Julio Veras.

Mais de 100 carros recuperados

Ao longo de 2025, o Ciosp participou diretamente de 231 ocorrências, colaborou na recuperação de 115 veículos – sendo 46 clonados – e auxiliou em 27 prisões com o uso de reconhecimento facial. O sistema também foi utilizado na localização de seis pessoas desaparecidas.

A Guarda Municipal registrou mais de 330 encaminhamentos à delegacia durante o período. De acordo com a Secretaria, o trabalho ostensivo aliado à inteligência e ao monitoramento em tempo real contribuiu para uma atuação considerada mais eficiente e próxima da população.

Em 2025, o município avançou na instalação de 20 totens de segurança e mais de 3 mil câmeras de monitoramento, incluindo equipamentos com reconhecimento facial, integrados ao Ciosp e às demais forças de segurança. A ampliação do sistema, segundo a Prefeitura, aumentou a capacidade de prevenção, investigação e resposta às ocorrências.

Cidade da Segurança e Guarda Municipal armada

No campo da modernização estrutural, a administração municipal avançou em projetos de longo prazo, como a aquisição do terreno onde será construída a Cidade da Segurança. O espaço abrigará o Centro Integrado de Comando e Controle, com a proposta de ampliar o uso de tecnologia, o monitoramento em tempo real e a integração entre a Secretaria de Segurança Cidadã e o Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis).

Também foi regulamentado o armamento da Guarda Municipal, estabelecendo normas, critérios e procedimentos para o porte de armas pelos agentes, incluindo exigências de treinamento, fiscalização e o uso de equipamentos como câmeras corporais.