Prefeito Quaquá aumenta número de vagas para o Passaporte Universitário de MedicinaFoto: Bender Arruda

Publicado 12/01/2026 08:24 | Atualizado 12/01/2026 08:24

Maricá - O prefeito de Maricá, Washington Quaquá, anunciou neste domingo (11) a ampliação do número de vagas do curso de Medicina do Programa Passaporte Universitário. A medida foi apresentada durante uma reunião com vestibulandos e seus responsáveis, realizada no gabinete do prefeito, no bairro do Espraiado.

“Ouvimos as demandas apresentadas e tomamos a decisão de ampliar o número de vagas de Medicina do atual edital de 10 para 50. Vamos seguir remodelando o Passaporte Universitário para que ele atenda às novas demandas dos projetos de Maricá, garantindo não apenas a formação, mas também a perspectiva de emprego qualificado”, disse o prefeito Washington Quaquá.

“O Passaporte Universitário é um instrumento estratégico para o desenvolvimento da cidade, e esse processo só é possível com a participação de quem vivencia o programa. Este governo está aberto à escuta permanente daqueles que ajudam a construir esse caminho”, completou o secretário de Governo, Arlen Pereira.

O secretário de Educação, Rodrigo Moura, destacou a importância da participação popular na formulação das políticas públicas. “O envolvimento dos estudantes é fundamental para avançarmos na construção de políticas públicas cada vez mais eficazes e alinhadas às reais necessidades da população”, ressaltou.

Também participaram do encontro o presidente da União Maricaense dos Estudantes (UMES), Vitor Nunes, além dos subsecretários de Educação Vitor Silveira, do Ensino Superior; e Lucas Cole, de Finanças.