Fio solto da Enel mata família eletrocutada - Foto: Reproduição

Fio solto da Enel mata família eletrocutadaFoto: Reproduição

Publicado 09/01/2026 20:49 | Atualizado 09/01/2026 20:50

Maricá - Uma família morreu eletrocutada na bairro do Silvado (região rural da cidade), a tragédia aconteceu na tarde desta sexta-feira (09), o caso aconteceu por conta de um fio de alta tensão de um poste que estava solto.

Segundo relatos, a mulher estava aprendendo a andar de moto quando perdeu o controle da motocicleta e caiu em cima de um fio de alta tensão que estava rompido e caído no chão. A mulher então recebeu altas cargas de energia elétrica o marido ao ver a situação tentou tira-la do chão e também recebeu a descarga elétrica. A criança, filho do casal, acabou sendo atingida da mesma forma. Os três foram eletrocutados e morreram ali no chão com as altas voltagens elétricas que receberam.



O Corpo de Bombeiros foi chamado assim como a concessionária de energia elétrica, Enel, que desligou a eletricidade, mas já era tarde demais. Os corpos foram removidos pelo Rabecão da Defesa Civil.