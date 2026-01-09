Fio solto da Enel mata família eletrocutadaFoto: Reproduição
Família morre eletrocutada em Maricá
Um fio de alta tensão de um poste da Enel, estava caído no chão e energizado o que causou a tragédia que matou um casal e uma criança
Família morre eletrocutada em Maricá
Um fio de alta tensão de um poste da Enel, estava caído no chão e energizado o que causou a tragédia que matou um casal e uma criança
Operação Torniquete da Polícia Civil prende criminoso em Itaipuaçu
A ação resultou na prisão de três criminosos e na apreensão de uma motocicleta roubada
Maricá registra crescimento de 23% na abertura de empresas em 2025
Políticas públicas de incentivo, novo espaço de serviços empresariais e acesso ao crédito fortalecem o ambiente de negócios e atraem novos empreendedores para o município
Prefeitura de Maricá divulga resultado parcial do Processo Seletivo do Programa Criança Feliz
Prazo para interposição de recursos acontece nos dias 8 e 9 de janeiro
Maricá: 'Gabinete do Povo' visita mais de 400 casas em um mês e fortalece acesso às políticas sociais
Iniciativa tem como objetivo identificar famílias em situação de vulnerabilidade e ampliar atendimento social no município
Maricá fecha 2025 sem registros de latrocínio e roubos de carga
Integração das forças de segurança, tecnologia e investimentos mantêm a cidade entre as mais seguras do Estado do Rio de Janeiro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.