Criminoso preso pela Operação Torniquete em ItaipuaçuFoto: Reproduçao TVM Brasil

Publicado 09/01/2026 14:02 | Atualizado 09/01/2026 14:03

Maricá - A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou, na manhã desta sexta-feira (09), mais uma ofensiva da Operação Torniquete, voltada ao combate a roubos de veículos e crimes violentos associados.



A ação resultou na prisão de três criminosos e na apreensão de uma motocicleta roubada, com destaque para a captura de um foragido em Itaipuaçu.



As diligências foram conduzidas por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP), que cumpriram mandados de prisão contra investigados apontados como integrantes de um grupo responsável por dezenas de roubos de veículos em diferentes municípios do estado.



Em Maricá, os policiais prenderam Darlan de Jesus Santos, alvo de mandado de prisão preventiva por tentativa de latrocínio. Segundo as investigações, o crime ocorreu em Niterói, quando ele e o irmão tentaram roubar um veículo.



Durante a ação, a vítima foi baleada no rosto, sobreviveu após socorro médico, mas ficou com sequelas permanentes na fala e na mastigação.



Darlan estava foragido e foi localizado após três semanas de monitoramento, escondido na casa de um amigo, em Itaipuaçu. A operação também cumpriu mandado de condenação por latrocínio contra Edson Inácio de Oliveira, preso no município de Porto Real, no Sul Fluminense.



De acordo com a Polícia Civil, ele participou do roubo de um veículo que terminou com a morte do motorista. O criminoso foi localizado após 15 dias de monitoramento e será encaminhado ao sistema penitenciário para cumprir pena de quase dez anos de prisão.

Já Luis Fernando da Silva Mendes Oliveira foi preso no bairro Rio Comprido, na Zona Norte da capital. Contra ele havia mandado de prisão preventiva por roubo majorado, praticado com outros comparsas e mediante o uso de arma de fogo.



As investigações apontam que o crime ocorreu em outubro do ano passado, no Centro do Rio de Janeiro.



Durante a abordagem, os agentes também o autuaram em flagrante por receptação, já que ele estava em posse de uma motocicleta roubada, que foi apreendida.



Segundo a Polícia Civil, as prisões reforçam o impacto da Operação Torniquete no enfrentamento direto às quadrilhas especializadas em roubos de veículos e crimes letais associados a essas ações.



A Drogaria informou que novas investigações e operações já estão em andamento, com o objetivo de reduzir os índices de criminalidade e enfraquecer a atuação dessas organizações.

A polícia pede a colaboração da população.



Informações podem ser repassadas de forma anônima ao Disque Denúncia da DRFA, pelo WhatsApp (21) 99536-4326. O sigilo é garantido.