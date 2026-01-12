CPRv na Serra do Mato Grosso - Foto: Arquivo MAIS

CPRv na Serra do Mato GrossoFoto: Arquivo MAIS

Publicado 12/01/2026 21:19

Maricá - Um criminosos foragido da Justiça foi capturado na manhã desta segunda-feira (12) durante uma operação do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) na Rodovia Amaral peixoto, na altura da Serra do Mato Grosso.

A prisão aconteceu por volta das 9h40, quando policiais da 1ª Companhia de Trânsito Rodoviário (1ª CTRv) realizavam uma blitz de fiscalização no km 4 da rodovia. Durante a ação, os agentes abordaram uma motocicleta Honda CG Titan, ano 2014, que trafegava pela via.

Na abordagem, nada de ilícito foi encontrado com os ocupantes. No entanto, após a checagem da documentação nos sistemas de segurança, os policiais identificaram um mandado de prisão em aberto contra o condutor do veículo, Shalon Aquino de Oliveira.

Diante da constatação, o suspeito recebeu voz de prisão e foi levado inicialmente para a 82ª DP (Centro de Maricá), onde o mandado foi confirmado. Em seguida, ele foi encaminhado para a 76ª DP (Niterói), central de flagrantes da região.

Após a apresentação do caso à autoridade policial, o mandado judicial foi cumprido, e o acusado permaneceu preso, à disposição da Justiça.

A Polícia Militar destacou que a prisão reforça a importância das operações de rotina nas rodovias estaduais, especialmente em trechos estratégicos como a Serra do Mato Grosso, conhecida pelo intenso fluxo de veículos.

A ocorrência foi registrada pelo CPRv, e não houve apreensão de material ilícito nem registro de acidente no local.