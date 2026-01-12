CPRv na Serra do Mato GrossoFoto: Arquivo MAIS
Foragido da Justiça é capturado durante blitz do CPRv na Serra do Mato Grosso, em Maricá
Mandado de prisão foi descoberto após abordagem de rotina na Rodovia, o criminosos foi preso e levado para a 82ª DP
Prefeitura de Maricá oferece aula canto e leva saúde e bem-estar a idosos de Itaipuaçu
Atividade na Casa do Idoso estimula cuidado físico e mental, além da autoestima e concentração
Prefeito Quaquá avisa que Maricá terá roda gigante maior que a do Rio de Janeiro
O prefeito anunciou em suas redes sociais que a roda gigante da cidade será na orla da Barra de Maricá e vai impulsionar o turismo
Prefeitura de Maricá vai aumentar o número de vagas de Medicina do Passaporte Universitário
Decisão foi anunciada pelo prefeito Washington Quaquá após reunião com estudantes que apresentaram novas demandas sobre o programa
Família morre eletrocutada em Maricá
Um fio de alta tensão de um poste da Enel, estava caído no chão e energizado o que causou a tragédia que matou um casal e uma criança
Operação Torniquete da Polícia Civil prende criminoso em Itaipuaçu
A ação resultou na prisão de três criminosos e na apreensão de uma motocicleta roubada
