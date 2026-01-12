Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Políticas para a Terceira Idade, oferece aulas de canto para idosos a partir de 60 anos na Casa do Idoso de Itaipuaçu. O projeto, que é gratuito, é voltado para a saúde, bem-estar e qualidade de vida da população, promovendo vitalidade, acolhimento, entretenimento e fortalecimento físico do público.
No local, os idosos possuem convivência, estimulam a autoestima e a concentração. Além disso, os participantes exercitam a respiração e aprendem a manusear instrumentos musicais, microfones e partituras.
“Desenvolvemos a parte cognitiva dos alunos e trabalhamos um lado que eles não exercitavam a muito tempo. Aqui eles vão se redescobrindo quando apresentamos uma música nova e as aulas se tornam uma troca de aprendizado”, comentou a professora de canto Ivonete Cristiane.
Além da aula de canto, a Casa do Idoso de Itaipuaçu oferece atividades de hidroginástica, ginástica, alongamento e aulas de Tai Chi Chuan.
Como participar:
O idoso interessado em participar das atividades, além de 60 anos ou mais, deve comparecer ao local com:
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.