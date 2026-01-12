Além da aula de canto, a Casa do Idoso de Itaipuaçu oferece atividades de hidroginástica, ginástica, alongamento e aulas de Tai Chi Chuan - Foto: Divulgação

Além da aula de canto, a Casa do Idoso de Itaipuaçu oferece atividades de hidroginástica, ginástica, alongamento e aulas de Tai Chi ChuanFoto: Divulgação

Publicado 12/01/2026 21:12 | Atualizado 12/01/2026 21:13

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Políticas para a Terceira Idade, oferece aulas de canto para idosos a partir de 60 anos na Casa do Idoso de Itaipuaçu. O projeto, que é gratuito, é voltado para a saúde, bem-estar e qualidade de vida da população, promovendo vitalidade, acolhimento, entretenimento e fortalecimento físico do público.

No local, os idosos possuem convivência, estimulam a autoestima e a concentração. Além disso, os participantes exercitam a respiração e aprendem a manusear instrumentos musicais, microfones e partituras.

“Desenvolvemos a parte cognitiva dos alunos e trabalhamos um lado que eles não exercitavam a muito tempo. Aqui eles vão se redescobrindo quando apresentamos uma música nova e as aulas se tornam uma troca de aprendizado”, comentou a professora de canto Ivonete Cristiane.

Além da aula de canto, a Casa do Idoso de Itaipuaçu oferece atividades de hidroginástica, ginástica, alongamento e aulas de Tai Chi Chuan.

Como participar:

O idoso interessado em participar das atividades, além de 60 anos ou mais, deve comparecer ao local com:

– RG

– CPF

– 2 fotos 3×4

– Comprovante de residência

– Receituário

– Atestado médico (clínico geral, cardiologista ou geriatra)

Onde funciona:

Centro de Maricá

Rua Clímaco Pereira, 269, Centro

Bambuí

Rua 38, Lote 20 – Quadra 50

Inoã

Rua 04, Quadra 15 – Lote 16B

Itaipuaçu

Rua General Emir (antiga Rua 10), Jardim Atlântico

Santa Paula

Rua E, 867 – Setor B

Condomínio Santa Paula