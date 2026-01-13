Procon Itinerante - Foto: Elsson Campos

Procon ItineranteFoto: Elsson Campos

Publicado 13/01/2026 09:17 | Atualizado 13/01/2026 09:17

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Defesa do Consumidor, promove ações voltadas à garantia dos direitos da população maricaense. O projeto Procon Itinerante, realizado em diversos bairros do município, oferece atendimento gratuito para que os moradores possam tirar dúvidas, registrar reclamações e esclarecer pendências junto às concessionárias de água e energia elétrica.

Nos espaços montados, a equipe do programa orienta a população sobre questões relacionadas ao consumo, formalização de reclamações e registro de ocorrências, além de realizar cadastros com informações preliminares dos atendimentos. O Procon Itinerante também funciona como porta de entrada para encaminhamentos de demandas jurídicas, como falta de assistência, produtos com defeito e denúncias contra empresas.

“O objetivo do Procon Itinerante é orientar e atender às demandas jurídicas da população. Levamos o projeto até os bairros para garantir que os serviços estejam o mais próximos possível dos moradores”, explicou o organizador do projeto, Lucas Malkovick.

A advogada da secretaria de Defesa do Consumidor, Adriana Monteiro, destacou a importância da proximidade com a população. “Esse contato direto com o consumidor é fundamental para compreendermos a reclamação e orientarmos sobre as possíveis providências. Em alguns casos, conseguimos resolver a situação no próprio atendimento; em outros, indicamos o encaminhamento ao setor jurídico”, finalizou.