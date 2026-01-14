Homem preso por perseguir ex-mulher - Foto: Reprodução TVM Brasil

Homem preso por perseguir ex-mulherFoto: Reprodução TVM Brasil

Publicado 14/01/2026 12:28

Maricá - A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quarta-feira (14), um homem acusado de descumprir medidas protetivas de urgência e perseguir a ex-companheira a ação, resultou na captura de Artur de Souza Moreira de Siqueira, de 39 anos, alvo de mandado de prisão preventiva expedido poucas horas após a vítima procurar ajuda.



Segundo a investigação da 82ª DP (Centro de Maricá), Artur vinha desrespeitando de forma reincidente a ordem judicial que o proibia de se aproximar ou manter qualquer tipo de contato com a ex-companheira, Priscila Cristina dos Santos Fernandes, de 37 anos. Mesmo bloqueado em redes sociais e aplicativos de mensagens, o suspeito passou a utilizar transferências bancárias via PIX como meio de enviar mensagens ameaçadoras — um método incomum que chamou a atenção dos investigadores.



Entre o fim de dezembro e os primeiros dias de janeiro, foram registradas diversas tentativas de contato e intimidação. Em uma das mensagens, o homem escreveu:



“Você vai ver, eu vou preso, mas você não fica com essa casa.”

A polícia apurou ainda que Artur tentou forçar a entrada na residência da vítima, ação registrada por câmeras de segurança, além de ter ido até o local de trabalho dela, em Inoã, em uma conduta caracterizada como perseguição.



Diante da escalada das ameaças, a vítima procurou a delegacia na noite de terça-feira (13). O Delegado Dr. Cláudio Vieira solicitou imediatamente o mandado de prisão ao Plantão Judiciário, que foi deferido poucas horas depois. Nesta quarta-feira (14) pela manhã, equipes da Polícia Civil foram até o endereço do suspeito, na Estrada Velha de Maricá, em Ponta Grossa, onde ele foi surpreendido dormindo e não ofereceu resistência à prisão.



Para o delegado titular da unidade, Claudio Vieira, a ação mostra a prioridade no combate à violência doméstica:



“A rapidez entre a denúncia da vítima e a prisão do autor demonstra o compromisso da Polícia Civil em proteger mulheres em situação de risco. Nem mesmo o uso de meios financeiros para praticar perseguição impediu a identificação e responsabilização do infrator”, concluiu.



Artur foi levado para a sede da 82ª DP, onde teve o mandado cumprido, e posteriormente será encaminhado ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça que vítimas de violência doméstica podem procurar qualquer delegacia para solicitar medidas protetivas e denunciar descumprimentos.