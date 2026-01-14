Homem preso por perseguir ex-mulherFoto: Reprodução TVM Brasil
Segundo a investigação da 82ª DP (Centro de Maricá), Artur vinha desrespeitando de forma reincidente a ordem judicial que o proibia de se aproximar ou manter qualquer tipo de contato com a ex-companheira, Priscila Cristina dos Santos Fernandes, de 37 anos. Mesmo bloqueado em redes sociais e aplicativos de mensagens, o suspeito passou a utilizar transferências bancárias via PIX como meio de enviar mensagens ameaçadoras — um método incomum que chamou a atenção dos investigadores.
Entre o fim de dezembro e os primeiros dias de janeiro, foram registradas diversas tentativas de contato e intimidação. Em uma das mensagens, o homem escreveu:
“Você vai ver, eu vou preso, mas você não fica com essa casa.”
Diante da escalada das ameaças, a vítima procurou a delegacia na noite de terça-feira (13). O Delegado Dr. Cláudio Vieira solicitou imediatamente o mandado de prisão ao Plantão Judiciário, que foi deferido poucas horas depois. Nesta quarta-feira (14) pela manhã, equipes da Polícia Civil foram até o endereço do suspeito, na Estrada Velha de Maricá, em Ponta Grossa, onde ele foi surpreendido dormindo e não ofereceu resistência à prisão.
“A rapidez entre a denúncia da vítima e a prisão do autor demonstra o compromisso da Polícia Civil em proteger mulheres em situação de risco. Nem mesmo o uso de meios financeiros para praticar perseguição impediu a identificação e responsabilização do infrator”, concluiu.
Artur foi levado para a sede da 82ª DP, onde teve o mandado cumprido, e posteriormente será encaminhado ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.
