Terapia para pessoas com deficiência com cães da da PMFoto: Katito Carvalho
Prefeitura de Maricá inicia terapia para pessoas com deficiência com auxílio de cães da Polícia Militar
Cinoterapia no Sarem 2 amplia atendimento humanizado no município e promove bem-estar físico, mental e social
Menina de 5 anos é resgatada após afogamento no canal do Recanto, em Itaipuaçu
Rápida ação dos salva vidas e profissionais de saúde que passavam pelo local foi decisiva para salvar a criança
Policiais Civis da 82ª DP prendem homem por perseguir ex-companheira e descumprir medida protetiva
O elemento ameaçava a vítima de morte e tentou invadir residência da vítima e foi capturado enquanto dormia horas após denúncia na delegacia
Prefeitura de Maricá vacina mais de 25 mil cães e gatos contra a raiva em 2025
Mobilização percorre os quatro distritos do município e amplia acesso com ações aos sábados nas Unidades de Saúde da Família
Prefeitura leva orientação e auxílio jurídico aos bairros de Maricá com Procon Itinerante
Projeto facilita a vida pois oferece atendimento gratuito e esclarecimento de direitos à população no bairro do Consumidor
Foragido da Justiça é capturado durante blitz do CPRv na Serra do Mato Grosso, em Maricá
Mandado de prisão foi descoberto após abordagem de rotina na Rodovia, o criminosos foi preso e levado para a 82ª DP
