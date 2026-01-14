Terapia para pessoas com deficiência com cães da da PM - Foto: Katito Carvalho

Terapia para pessoas com deficiência com cães da da PMFoto: Katito Carvalho

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria da Pessoa com Deficiência e Inclusão em parceria com o Batalhão de Ações com Cães (BAC) da Polícia Militar, inicia no município a cinoterapia, modalidade de terapia assistida por cães. A ação passa a integrar os atendimentos do Serviço de Atendimento e Reabilitação Especial de Maricá 2 (Sarem 2) e amplia as estratégias de cuidado voltadas às pessoas com deficiência.

De acordo com a secretária da Pessoa com Deficiência e Inclusão, Tatiana Castor, a implantação do serviço reforça o compromisso do município com políticas públicas inclusivas e inovadoras.

“Estamos ampliando as possibilidades de cuidado e desenvolvimento para as pessoas com deficiência. A cinoterapia é uma ação moderna, com resultados comprovados, que humaniza o atendimento e fortalece nossa rede de inclusão. A parceria com o BAC mostra que Maricá segue avançando com responsabilidade e sensibilidade”, afirmou.

Sobre a terapia

A cinoterapia utiliza cachorros treinados como recurso terapêutico no acompanhamento de pessoas com diversas condições, como autismo, esquizofrenia, câncer e diferentes tipos de deficiência. A prática contribui para o desenvolvimento emocional, social, cognitivo e motor, promovendo bem-estar físico, mental e social.

Entre os principais benefícios estão a redução do estresse, o fortalecimento da autoestima, a melhora da comunicação, o aumento da motivação, o estímulo à autonomia e o fortalecimento dos vínculos afetivos. O contato com os cães também favorece a interação social e cria um ambiente mais acolhedor e humanizado durante o processo terapêutico.