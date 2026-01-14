Menina de 5 anos salva de afogamento em Itaipuaçu - Foto: Jornal O DIA

Menina de 5 anos salva de afogamento em ItaipuaçuFoto: Jornal O DIA

Publicado 14/01/2026 12:42 | Atualizado 14/01/2026 12:42

Maricá - Uma menina de 5 anos foi salva após se afogamento no canal do Recanto, em Itaipuaçu, o caso aconteceu na tarde de terça feira (13).

O resgate mobilizou os salva vidas que atuam na praia e agentes de pronto atendimento e profissionais da saúde que passavam pelo local, em uma corrida contra o tempo para reverter o quadro grave da criança.

Segundo relato da equipe que realizou o atendimento, o alerta veio de moradores que desesperadamente pediam socorro ao perceberem que uma criança havia submergido no canal.

Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram a menina no fundo da água, já sem resposta e em estado crítico. A vítima foi retirada rapidamente do canal e recebeu manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP).

Durante o atendimento inicial, a criança apresentou sinais de recuperação respiratória, sendo colocada em posição lateral de segurança, com estabilização cervical.

A expansão torácica voltou gradualmente ao normal, indicando resposta positiva às manobras de salvamento.

O atendimento contou com o apoio da técnica de enfermagem Sheila e do supervisor Flávio, do COI de Itaipuaçu, que auxiliaram na estabilização até a chegada do SAMU para suporte avançado. Após os primeiros cuidados, a menina foi encaminhada ao hospital acompanhada da mãe.

Participaram diretamente do resgate os agentes Emerson Cavalcante e Breno Diniz, além da equipe de saúde que prestou apoio no local.

Ninguém sabe ao certo como a criança caiu no canal.

A menina permanece sob cuidados médicos. O estado de saúde atualizado não foi divulgado até a última atualização desta reportagem.