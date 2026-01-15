A lista com os posicionamentos foi publicada no Jornal Oficial de Maricá (JOM) edição 1829, do dia 14 de janeiro, nas páginas 66 e 67.Foto: Divulgaçao
Foram registrados 74 pedidos de recurso para os cargos de coordenador, supervisor e visitador, sendo que 22 solicitações foram acatadas.
Para quem está participando do processo seletivo, o próximo passo é a avaliação para as vagas de nível médio e superior, que acontecem de 15 a 21 de janeiro, com a divulgação do resultado parcial marcada para o dia 23. Os pedidos de recursos dessa etapa poderão ser apresentados nos dias 26 e 27 de janeiro. O resultado e homologação da seleção será no dia 30.
Acesse o JOM pelo link: https://www.marica.rj.gov.br/jom/ed-1829/
