Interior do coletivo que foi vítima de vandalismoFoto: Jornal O DIA
Vândalos quebram câmeras e ameaçam passageiros em coletivo que circulava em Maricá
O caso aconteceu dentro de um "vermelhinho", transporte público gratuito do município no trajeto que seguia para Ponta Negra os vândalos foram presos pela Polícia Militar da 6ª Cia
Vândalos quebram câmeras e ameaçam passageiros em coletivo que circulava em Maricá
O caso aconteceu dentro de um "vermelhinho", transporte público gratuito do município no trajeto que seguia para Ponta Negra os vândalos foram presos pela Polícia Militar da 6ª Cia
Guarda Municipal de Maricá participa de treinamento com a Polícia Militar
Agentes dos grupamentos GODAT e Maria da Penha fazem aperfeiçoamento técnico focado no patrulhamento diário da cidade
Maricá divulga resultado de recursos em seleção de profissionais para o Criança Feliz
Processo Seletivo Simplificado entra em nova fase de avaliações entre 15 e 21 de janeiro, com vagas para nível médio e superior
Prefeitura de Maricá inicia terapia para pessoas com deficiência com auxílio de cães da Polícia Militar
Cinoterapia no Sarem 2 amplia atendimento humanizado no município e promove bem-estar físico, mental e social
Menina de 5 anos é resgatada após afogamento no canal do Recanto, em Itaipuaçu
Rápida ação dos salva vidas e profissionais de saúde que passavam pelo local foi decisiva para salvar a criança
Policiais Civis da 82ª DP prendem homem por perseguir ex-companheira e descumprir medida protetiva
O elemento ameaçava a vítima de morte e tentou invadir residência da vítima e foi capturado enquanto dormia horas após denúncia na delegacia
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.