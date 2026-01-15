Interior do coletivo que foi vítima de vandalismo - Foto: Jornal O DIA

Interior do coletivo que foi vítima de vandalismoFoto: Jornal O DIA

Publicado 15/01/2026 18:40

Maricá - Um ônibus da viação EPT, um “vermelhinho”, transporte gratuito para a população, foi alvo de vandalismo nesta quinta-feira (15) enquanto seguia em direção à praia de Ponta Negra.

De acordo informações, agentes da 6ª Cia do 12º BPM, foram acionados pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP) após informações de que indivíduos estavam quebrando as câmeras de segurança do coletivo, praticando “surf” no teto do ônibus e ameaçando passageiros.

Os Policiais militares do PATAMO da 6ª Companhia realizaram um cerco tático e conseguiram abordar o veículo.

Durante a ação, foi constatado que as câmeras de monitoramento e outras partes do ônibus haviam sido danificadas. Uma passageiro relatou aos policiais que foi vítima de ameaças dos vândalos.

14 elementos foram conduzidos a a 82ª DP, sendo 10 adolescentes e 04 maiores de idade.