A ação marcou a primeira contemplação do ano de 2026 e beneficiou moradores de diversos distritos da cidade - Foto:Clarildo Menezes

A ação marcou a primeira contemplação do ano de 2026 e beneficiou moradores de diversos distritos da cidadeFoto:Clarildo Menezes

Publicado 16/01/2026 14:40 | Atualizado 16/01/2026 14:41

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Habitação, realizou nesta sexta-feira (16) a entrega de mais 12 benefícios do Programa de Locação Social.

A ação, realizada que ocorreu na sede da secretaria, marcou a primeira contemplação do ano de 2026 e beneficiou moradores de diversos distritos do município.



Durante o encontro, o secretário de Habitação, Marcus Bambam, destacou o impacto social do programa e a importância da política pública para a reconstrução da vida das famílias atendidas. “Cada entrega do aluguel social é muito emocionante, porque estamos falando de dignidade. O primeiro passo para enfrentar as dificuldades da vida é ter um teto. Esse programa permite que as pessoas voltem a acreditar nelas mesmas e nas políticas públicas”, afirmou.



O Programa de Locação Social é uma política pública de proteção social que oferece apoio temporário a famílias em situação de vulnerabilidade habitacional, garantindo segurança e dignidade enquanto essas pessoas reorganizam suas vidas e fortalecem sua autonomia.



Entre as contempladas está a faxineira Hellen Carlla, de 39 anos, moradora de Araçatiba, que destacou o sentimento de alívio e esperança ao receber o benefício. “Eu não acreditava que seria possível. Estava com a minha residência em risco e esse benefício trouxe uma esperança que eu já não tinha mais”, relatou.



Também beneficiada, a aposentada Maria José dos Santos, de 69 anos, moradora de Cordeirinho, ressaltou a importância do programa como apoio em um momento delicado de sua vida. “Esse benefício veio para me ajudar a me reerguer. Estou muito feliz e agradecida por essa oportunidade”, comemorou.