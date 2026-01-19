Elemento preso, suspeito de crimes de estelionato e contra o sistema financeiro - Foto: Reprodução TVM Brasil

Publicado 19/01/2026 14:20

Maricá - Uma ação rápida e da Guarda Municipal resultou na abordagem de um homem flagrado com R$ 14.100 em espécie e diversos cartões bancários em nome de outras pessoas, na Rodoviária do Centro da cidade.



A ocorrência aconteceu no domingo (18) e foi conduzida pela equipe do GODAT (Grupamento de Operações de Ocupação de Território), especializada em monitoramento e ações preventivas.

Segundo informações, o suspeito já havia sido observado anteriormente no local apresentando comportamento considerado atípico, o que levou a equipe a manter atenção redobrada.



Durante o patrulhamento, ao perceber a aproximação dos agentes, o homem demonstrou nervosismo acentuado e tentou deixar o local rapidamente, atitude que motivou a abordagem imediata.



Na revista pessoal, os guardas encontraram vários cartões de crédito e débito em nomes diferentes, além de uma alta quantia em dinheiro vivo. Diante da situação, o indivíduo não conseguiu explicar a origem dos cartões, e nem do dinheiro, aumentando a suspeita de envolvimento em fraudes bancárias, estelionato ou uso indevido de documentos financeiros.



O homem foi conduzido à 82ª Delegacia de Polícia (Centro de Maricá), onde o caso foi registrado e o material ficou apreendido para investigação.



A Polícia Civil agora trabalha para identificar possíveis vítimas e apurar se há ligação com quadrilhas especializadas em crimes financeiros na região.



A atuação do GODAT faz parte do plano de prevenção e combate a delitos em áreas públicas de fluxo intenso, como a Rodoviária, por exemplo, com uso de tecnologia, monitoramento e abordagem tática.





