Elemento preso, suspeito de crimes de estelionato e contra o sistema financeiro
A ocorrência aconteceu no domingo (18) e foi conduzida pela equipe do GODAT (Grupamento de Operações de Ocupação de Território), especializada em monitoramento e ações preventivas.
Durante o patrulhamento, ao perceber a aproximação dos agentes, o homem demonstrou nervosismo acentuado e tentou deixar o local rapidamente, atitude que motivou a abordagem imediata.
Na revista pessoal, os guardas encontraram vários cartões de crédito e débito em nomes diferentes, além de uma alta quantia em dinheiro vivo. Diante da situação, o indivíduo não conseguiu explicar a origem dos cartões, e nem do dinheiro, aumentando a suspeita de envolvimento em fraudes bancárias, estelionato ou uso indevido de documentos financeiros.
O homem foi conduzido à 82ª Delegacia de Polícia (Centro de Maricá), onde o caso foi registrado e o material ficou apreendido para investigação.
A Polícia Civil agora trabalha para identificar possíveis vítimas e apurar se há ligação com quadrilhas especializadas em crimes financeiros na região.
A atuação do GODAT faz parte do plano de prevenção e combate a delitos em áreas públicas de fluxo intenso, como a Rodoviária, por exemplo, com uso de tecnologia, monitoramento e abordagem tática.
