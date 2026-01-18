Aula de futsal - Foto: Divulgação

Publicado 18/01/2026 12:24

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esportes, abre nesta segunda-feira (19) as inscrições para aulas de mais de 30 modalidades esportivas oferecidas gratuitamente nas arenas do município. As atividades atendem crianças, jovens, adultos e idosos, fortalecendo a política pública de esporte como instrumento de inclusão social, promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida.

As inscrições podem ser realizadas na Arena Flamengo, que funcionará como ponto central para todas as arenas, ou diretamente nos locais onde as aulas são ministradas. Os interessados devem apresentar a documentação exigida no ato da inscrição (veja abaixo). Informações sobre horários e modalidades disponíveis podem ser obtidas pelo WhatsApp (21) 99692-0071.

Modalidades e locais

Na Arena Itaipuaçu, estão disponíveis as modalidades de basquete, capoeira, circuito funcional, funcional kids, futebol e futsal.

A Arena Mumbuca oferece aulas de ritmos, circuito funcional, futsal, ginástica, ginástica rítmica e karatê. A Skate House disponibiliza aulas de skate.

Já na Arena Flamengo, são oferecidas as modalidades de handebol, basquete, ballet, jazz, hidroginástica, circuito funcional, ritmos, ginástica, dança de salão, step e defesa pessoal feminina.

A Arena Itapeba conta com aulas de ginástica e alongamento, boxe, kickboxing, jiu-jitsu, karatê, pilates solo, judô, wrestling, muay thai e MMA.

Documentação

Para efetuar a inscrição, é necessário apresentar cópia do RG e CPF do aluno, RG e CPF do responsável (para menores de 18 anos), comprovante de residência de 2026, declaração escolar de 2026 (para menores de 18 anos), atestado médico (quando necessário) e uma foto 3x4 atual.