Colônia de férias agita as férias da criançada da rede municipal de ensinoFoto: Clarildo Menezes

Publicado 19/01/2026 18:53 | Atualizado 19/01/2026 18:53

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação, promoveu nesta segunda-feira (19) a Colônia de Férias na Escola Municipal Marisa Letícia Lula da Silva. O projeto oferece lazer, convivência social e aprendizado para as crianças, aliando diversão a ações educativas voltadas à segurança e ao desenvolvimento infantil. A iniciativa conta com o apoio da Defesa Civil, que orienta e apoia as atividades aquáticas.

Para a diretora-geral da escola, Lorimar Dornelas, a ação vai além da recreação. “A Colônia de Férias é um momento muito importante para as crianças. É um espaço de interação, de convivência social, que contribui para o desenvolvimento e para a criação de novas amizades. São experiências que ficam guardadas no coração e na memória afetiva das crianças”, explicou.

A programação inclui também atividades de segurança aquática conduzidas por profissionais da Defesa Civil. Thais Xavier, de Educação Física, detalhou o trabalho.

“Estamos dando suporte de segurança aquática para as crianças, ensinando como se portar em ambientes aquáticos, seja em piscina ou praia. Iniciamos com uma palestra breve, com dicas simples e importantes, que elas podem levar para os amigos e familiares. Isso torna a prática mais organizada e segura”,

Ela destacou a presença de agentes da Defesa Civil, guarda-vidas e profissionais de Educação Física. “Muitas crianças chegam com receio da água e, aos poucos, vão ganhando confiança. Essa iniciação é muito gratificante e tem um valor enorme para a vida delas.”

“O projeto é muito interessante, com atividades bem equilibradas e importantes para tirar as crianças da rua e apresentar novas experiências. Está tudo muito bom, tudo maravilhoso”, comentou Aline Nunes, mãe da aluna Maria Flor.