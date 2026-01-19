Colônia de férias agita as férias da criançada da rede municipal de ensinoFoto: Clarildo Menezes
Maricá: colônia de férias une diversão e aprendizado para crianças da rede municipal
Atividades recreativas e educativas fortalecem vínculos e garantem o desenvolvimento infantil durante o recesso escolar
Ação do Guarda Municipal prende homem com diversos cartões de terceiros e com RS 14 mil em espécie em Maricá
Foi o Grupamento de Operações de Ocupação de Território que em patrulhamento na Rodoviária do Centro da cidade, percebeu o elemento com comportamento suspeito ao perceber os Agentes
Prefeitura de Maricá abre inscrições para mais de 30 modalidades esportivas a partir desta segunda-feira
Aulas acontecem nas arenas Itaipuaçu, Mumbuca, Itapeba e Flamengo e incluem futsal, lutas diversas, ginástica e skate entre outras
Prefeitura de Maricá cria grupamento especializado em praias e dispositivo de segurança para prevenir vandalismo nos ‘Vermelhinhos’
Medidas ampliam a proteção no transporte público e fortalecem a atuação preventiva da Guarda Municipal em áreas de grande circulação
Prefeitura lança Verão Mais Maricá com programação gratuita em diversos pontos da cidade
Campanha reúne atividades culturais, esportivas e turísticas durante a temporada de verão
Prefeitura de Maricá garante aluguel social para famílias em situação de vulnerabilidade
Programa de Locação Social assegura moradia temporária e amplia a rede de proteção social do município
