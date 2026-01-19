Ouriço é resgatado pela GEDAM e devolvido a seu habitat natural - Foto: Jornal O DIA

Publicado 19/01/2026 19:35

Maricá - Um resgate delicado mobilizou a equipe do Grupamento Especializado de Defesa Ambiental (GEDAM) após um chamado do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP), nesta segunda-feira (19), em um condomínio localizado no bairro de Camburi.



O alvo da ocorrência: um ouriço silvestre que havia ficado preso em uma área de difícil acesso, entre o muro e uma residência.

Segundo informações, o animal corria risco de vida, já que no imóvel haviam cães que já tentavam atacar o ouriço.



Moradores perceberam a situação e acionaram imediatamente a Guarda Municipal.



A equipe do GEDAM chegou ao local e realizou o resgate de forma técnica e cuidadosa, garantindo a integridade do animal.



O trabalho exigiu precisão, já que o espaço estreito dificultava a retirada segura.



Após o salvamento, o ouriço passou por avaliação básica de saúde. Não foram constatados ferimentos.



Em seguida, o animal foi devolvido à natureza e solto em uma área de habitat apropriado, longe de riscos urbanos.



O caso chama atenção para a crescente presença de animais silvestres em áreas residenciais, fenômeno associado ao avanço urbano sobre regiões de mata. Especialistas alertam que, nessas situações, a população não deve tentar capturar os animais por conta própria, pois isso pode causar acidentes tanto para o animal quanto para as pessoas envolvidas.





