Ouriço é resgatado pela GEDAM e devolvido a seu habitat naturalFoto: Jornal O DIA
O alvo da ocorrência: um ouriço silvestre que havia ficado preso em uma área de difícil acesso, entre o muro e uma residência.
Moradores perceberam a situação e acionaram imediatamente a Guarda Municipal.
A equipe do GEDAM chegou ao local e realizou o resgate de forma técnica e cuidadosa, garantindo a integridade do animal.
O trabalho exigiu precisão, já que o espaço estreito dificultava a retirada segura.
Após o salvamento, o ouriço passou por avaliação básica de saúde. Não foram constatados ferimentos.
Em seguida, o animal foi devolvido à natureza e solto em uma área de habitat apropriado, longe de riscos urbanos.
O caso chama atenção para a crescente presença de animais silvestres em áreas residenciais, fenômeno associado ao avanço urbano sobre regiões de mata. Especialistas alertam que, nessas situações, a população não deve tentar capturar os animais por conta própria, pois isso pode causar acidentes tanto para o animal quanto para as pessoas envolvidas.
