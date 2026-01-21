Na feira, Maricá apresentará iniciativas como a construção de resorts, equipamentos turísticos e projetos de infraestrutura urbana, além das belezas naturais da cidade - Foto: Gabriel Reis

Publicado 21/01/2026 11:12 | Atualizado 21/01/2026 11:13

Maricá - A Prefeitura de Maricá inicia nesta quarta-feira (21) a participação em uma das maiores feiras internacionais de turismo do mundo, a FITUR (Feira Internacional de Turismo), que acontece até o dia 25 de janeiro, em Madri, na Espanha.

O município levará ao evento um portfólio de projetos estratégicos voltados ao desenvolvimento do setor turístico, com foco na captação de investimentos internacionais, na geração de empregos e no fortalecimento da economia local.



“O turismo é uma das bases da nova economia que estamos construindo para Maricá, a economia das pessoas e das famílias. Esta cidade será um polo turístico de nível internacional, gerando empregos e renda para o povo sem degradar o meio ambiente. Temos muitos projetos para pôr em execução e vamos conversar com investidores de todo o mundo, apresentando Maricá como uma excelente oportunidade de fazer negócios”, afirmou o prefeito Washington Quaquá.



A expectativa é de que a FITUR reúna cerca de 100 mil participantes, representantes de 156 países, com aproximadamente 9.500 empresas e entes públicos como expositores, disputando a atenção de 155 mil investidores.



A programação do evento reúne rodadas de negócios, apresentações institucionais, painéis temáticos e espaços dedicados à inovação, sustentabilidade, tecnologia e acessibilidade no turismo. Os três primeiros dias são voltados exclusivamente para profissionais do setor, enquanto o fim de semana é aberto ao público geral.



Durante a feira, Maricá apresentará iniciativas como a construção de resorts, equipamentos turísticos e projetos de infraestrutura urbana, além de destacar um de seus principais diferenciais competitivos: a beleza natural preservada, com praias, lagoas e áreas de grande valor ambiental.