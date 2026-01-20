Polícia Civil e Prefeitura de Maricá em ação conjunta contra o crime - Foto: Divulgação

Publicado 20/01/2026 16:55

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Energias Renováveis e Iluminação Pública, participou na manhã desta terça-feira (20) de uma ação conjunta com a Polícia Civil para combater o roubo de cabos e materiais elétricos públicos no município. A operação ocorreu em dois ferros-velhos no bairro de Inoã, onde foram apreendidos diversos itens furtados, como cabos, refletores, luminárias de alumínio, carcaças de reator, quadros de energia e postes, além da constatação de furto de energia em um dos estabelecimentos.

Em um dos ferros-velhos, uma pessoa foi autuada por furto de energia e também está sendo investigada por portar equipamento patrimoniado da Cedae. Segundo a Polícia Civil, há investigações em andamento e uma operação contínua voltada ao combate ao furto de patrimônios públicos no município.

Um levantamento feito pela Secretaria de Energias Renováveis e Iluminação Pública mostrou que os materiais apreendidos são semelhantes aos utilizados na iluminação pública da cidade. O impacto financeiro causado por esses furtos foi estimado em cerca de R$ 1 milhão apenas em 2025. As ocorrências atingem bairros como Araçatiba, Bambuí, Boqueirão, Itaipuaçu e Inoã, além de pontos estratégicos como a RJ-106, calçadões e áreas com postes decorativos. No ano passado, aproximadamente 20 mil metros de cabos foram roubados.

“Mesmo diante desses crimes, a Prefeitura não deixa a população ser prejudicada. Essa operação mostra que o poder público está atuando de forma firme e integrada. Além de repor o material furtado, estamos trabalhando para reprimir a receptação e desarticular quem lucra com o furto do patrimônio público”, afirmou a secretária de Energias Renováveis e Iluminação Pública, Verônica Costa.

Segundo a Polícia Civil, entre o fim de 2025 e o início de 2026, são agora seis ferros-velhos fechados na cidade em decorrência dessas ações de fiscalização. A população é orientada a denunciar casos de furto ou vandalismo pelos canais: Polícia Militar (190), Disque Denúncia (2253-1157), Secretaria de Iluminação (21 99649-5256 / WhatsApp 21 99673-7511) ou pelo Instagram @iluminacaomarica.