Fiação irregular para ligação de chuveiro na orlaFoto: Bernardo Gomes
Prefeitura de Maricá remove chuveiros e ligações irregulares na orla de Itaipuaçu
Ação preventiva de ordenamento público tem como objetivo evitar acidentes no quarto distrito
Prefeitura de Maricá remove chuveiros e ligações irregulares na orla de Itaipuaçu
Ação preventiva de ordenamento público tem como objetivo evitar acidentes no quarto distrito
Prefeitura de Maricá amplia acesso ao saneamento básico com programa Sanemais em Bambuí
Iniciativa garante mais cuidado e saúde para famílias de baixa renda de Maricá, com cadastro também disponível nas sedes da companhia em Araçatiba e Itaipuaçu
Maricá abre inscrições para o Conlestech 2026, encontro regional de tecnologia e inovação
Evento gratuito conecta startups, gestores públicos e soluções inovadoras no Cine Henfil
Ladrão de loja feminina é preso com drogas e dinheiro em Maricá
O meliante furtou estabelecimento comercial no bairro do Flamengo e foi capturado em Araçatiba
Em Madri, Maricá apresenta projetos para atrair investimentos internacionais na maior feira de turismo do mundo
A FITUR reúne 100 mil participantes, representantes de 156 países, com 9.500 empresas e entes públicos expositores e cerca de 155 mil investidores
Prefeitura de Maricá e Polícia Civil fecham dois ferros-velhos em operação contra furtos de cabos elétricos e dano ao patrimônio público
Ação integrada tem como objetivo reduzir prejuízos aos cofres públicos e manter iluminação para não impactar a população
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.