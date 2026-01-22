Fiação irregular para ligação de chuveiro na orla - Foto: Bernardo Gomes

Publicado 22/01/2026 17:19 | Atualizado 22/01/2026 17:20

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Energias Renováveis e Iluminação Pública, promoveu nesta quinta-feira (22) uma força-tarefa na Orla de Itaipuaçu. A ação, preventiva, notificou estabelecimentos e removeu chuveiros e ligações elétricas irregulares instalados na faixa de areia.

Ao todo, foram removidos 04 chuveiros e 03 ligações irregulares de energia durante a extensão da Orla de Itaipuaçu. Cinco estabelecimentos foram notificados. “Identificamos diversas irregularidades. Essa ação é preventiva. Notificamos alguns comércios e demos um prazo para regularização. Em alguns casos, devido à gravidade, estamos retirando para evitar fatalidades”, explicou a secretária de Energias Renováveis e Iluminação Pública, Verônica Costa.

Também participaram da ação representantes das Secretarias Executiva de Gestão de Governo, de Transportes e Ordenamento de Postura e de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a autarquia Serviços de Obras de Maricá (Somar) e da Guarda Municipal.

A população é orientada a denunciar casos de furto de energia, vandalismos e/ou irregularidades pelos canais: Polícia Militar (190), Disque Denúncia (2253-1157), Secretaria de Iluminação (21 99649-5256 / WhatsApp 21 99673-7511) ou pelo Instagram @iluminacaomarica.