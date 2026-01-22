Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Companhia de Saneamento de Maricá (Sanemar), leva durante esta semana o programa Sanemais aos moradores de Bambuí. A ação itinerante, que acontece desde a segunda-feira (19) e vai até esta sexta-feira (23) das 9h às 17h, tem como objetivo ampliar o acesso ao saneamento básico e melhorar a qualidade de vida da população, começando dentro de casa.
A expectativa é que na próxima semana, de 27 a 30 de janeiro, o Sanemais seja levado ao bairro São José. Além disso, também está previsto que as equipes retornem aos bairros atendidos ao longo do mês de março, ampliando o alcance do programa.
Cadastro permanente nas sedes da Sanemar
Além da ação itinerante, o cadastro para o Sanemais segue disponível para toda a população, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, nas sedes da Sanemar em Araçatiba e Itaipuaçu. Até o momento, durante esta semana, quase 50 famílias já foram atendidas.
Quem pode participar
Podem se inscrever famílias que atendam aos seguintes critérios:
• Residir no município de Maricá há pelo menos um ano; • Ter renda familiar de até três salários mínimos; • Possuir apenas um imóvel; • Residir fora de área de risco.
A iniciativa prioriza núcleos familiares com pessoas acima de 60 anos e famílias com pessoas com deficiência.
Documentos necessários
Para realizar o cadastro, é preciso apresentar:
* Documento oficial de identidade com foto e CPF do solicitante e de todos os moradores da residência; * Comprovante de renda do solicitante e dos membros da família (contracheque, extrato, Guia da Previdência Social, entre outros); * Comprovante de inscrição no CadÚnico; * Extrato do CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais); * Comprovação de residência no município por, no mínimo, um ano; * Comprovante de residência dos últimos três meses; * Documento do imóvel (escritura, termo de posse, contrato de locação, entre outros); * Laudo médico, quando aplicável.
Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Sanemar pelo telefone (21) 2634-0534, WhatsApp (21) 96609-3039 ou através do site www.sanemar-sa.com.br
