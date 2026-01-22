Saneamento avança em Maricá - Foto: Juan Azevedo

Publicado 22/01/2026 11:53 | Atualizado 22/01/2026 11:55

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Companhia de Saneamento de Maricá (Sanemar), leva durante esta semana o programa Sanemais aos moradores de Bambuí. A ação itinerante, que acontece desde a segunda-feira (19) e vai até esta sexta-feira (23) das 9h às 17h, tem como objetivo ampliar o acesso ao saneamento básico e melhorar a qualidade de vida da população, começando dentro de casa.

A expectativa é que na próxima semana, de 27 a 30 de janeiro, o Sanemais seja levado ao bairro São José. Além disso, também está previsto que as equipes retornem aos bairros atendidos ao longo do mês de março, ampliando o alcance do programa.

Cadastro permanente nas sedes da Sanemar

Além da ação itinerante, o cadastro para o Sanemais segue disponível para toda a população, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, nas sedes da Sanemar em Araçatiba e Itaipuaçu. Até o momento, durante esta semana, quase 50 famílias já foram atendidas.

Quem pode participar

Podem se inscrever famílias que atendam aos seguintes critérios:

• Residir no município de Maricá há pelo menos um ano;

• Ter renda familiar de até três salários mínimos;

• Possuir apenas um imóvel;

• Residir fora de área de risco.

A iniciativa prioriza núcleos familiares com pessoas acima de 60 anos e famílias com pessoas com deficiência.

Documentos necessários

Para realizar o cadastro, é preciso apresentar:

* Documento oficial de identidade com foto e CPF do solicitante e de todos os moradores da residência;

* Comprovante de renda do solicitante e dos membros da família (contracheque, extrato, Guia da Previdência Social, entre outros);

* Comprovante de inscrição no CadÚnico;

* Extrato do CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais);

* Comprovação de residência no município por, no mínimo, um ano;

* Comprovante de residência dos últimos três meses;

* Documento do imóvel (escritura, termo de posse, contrato de locação, entre outros);

* Laudo médico, quando aplicável.