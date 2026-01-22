Inscrições abertas para o Conlestech 2026Foto: Bernardo Gomes
https://docs.google.com/forms/d/159dqZKsCvaHupi_uj_0s4rSgtqIhTGJ2wi5-WELaoXI/viewform?edit_requested=true. As vagas são limitadas.
Maricá abre inscrições para o Conlestech 2026, encontro regional de tecnologia e inovação
Evento gratuito conecta startups, gestores públicos e soluções inovadoras no Cine Henfil
