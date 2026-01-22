Inscrições abertas para o Conlestech 2026 - Foto: Bernardo Gomes

Publicado 22/01/2026 11:45 | Atualizado 22/01/2026 11:47

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Políticas de Desenvolvimento Regional e Articulação com o Conleste (Sedracon), em parceria com o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Leste Fluminense (Conleste), promove na próxima quarta-feira (28), das 9h às 17h, o Conlestech 2026, no Cine Henfil, no Centro.



. As vagas são limitadas. O evento é gratuito e reúne autoridades, representantes de municípios parceiros, instituições conveniadas e órgãos que integram o ecossistema regional de inovação. Interessados em acompanhar a programação devem realizar inscrição prévia por meio do formulário disponível em: https://docs.google.com/forms/d/159dqZKsCvaHupi_uj_0s4rSgtqIhTGJ2wi5-WELaoXI/viewform?edit_requested=true . As vagas são limitadas.

A programação do Conlestech contará com painéis voltados à inovação e à tecnologia. Pela manhã, o evento terá abertura institucional, seguida do painel “Desenvolvimento Regional do Leste Fluminense e as Compras Públicas de Inovação”, além de uma exposição do ecossistema regional de inovação.

No período da tarde, estão previstas a solenidade de formação da Câmara Técnica de Turismo do Conleste, o painel “Projetos e Contratações Públicas para Soluções Inovadoras Integradas aos Municípios” e uma sessão de negócios organizada pelo Sebrae, promovendo a conexão entre startups e empresas públicas do município. O evento será encerrado ao final da programação.

Articulação entre municípios do Leste Fluminense

Criado em 2021, o Conlestech é uma iniciativa que fomenta a economia do conhecimento, moderniza a gestão pública municipal e gera oportunidades de negócios e desenvolvimento econômico regional. O programa aposta em soluções inovadoras aplicadas à gestão pública, no estímulo a startups e govtechs (governo + tecnologia), na qualificação de gestores públicos e no aumento da produtividade local.

O Conlestech 2026 acontece em parceria com a Secretaria de Turismo, Comércio, Indústria e Mercado Interno, a Secretaria de Cultura e das Utopias e a Secretaria de Ciência e Tecnologia, com apoio do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM), da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) e do Sebrae.