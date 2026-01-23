A importância da participação do município foi evidenciada pela visita do ministro do Turismo do Brasil, ao estand da cidade - Foto: Divulgação

A importância da participação do município foi evidenciada pela visita do ministro do Turismo do Brasil, ao estand da cidadeFoto: Divulgação

Publicado 23/01/2026 10:34 | Atualizado 23/01/2026 11:15

Maricá - A Prefeitura de Maricá marcou presença no segundo dia da FITUR 2026, a maior feira de turismo do mundo, com um estande próprio. O espaço apresenta projetos estruturantes do município, além de produtos regionais e elementos da cultura local, reforçando a identidade de Maricá no cenário internacional.

A importância da participação do município foi evidenciada pela visita do ministro do Turismo do Brasil, Gustavo Feliciano, ao estande da cidade. “Essa feira tão importante abre o calendário de 2026 e a presença de Maricá é fundamental para o turismo local. O ministério está de portas abertas para o município. Que tenhamos um excelente ano para colher os frutos plantados ao longo do tempo”, disse o ministro.

Durante a visita, também foram apresentados itens agroecológicos produzidos em Maricá, reforçando a valorização da produção local. “Deixamos com o ministro alguns produtos agroecológicos de Maricá, como chocolate, banana desidratada e macarrão de aipim, todos produzidos na cidade”, explicou Marlos Costa, presidente da AMAR, ao lembrar o plano do prefeito Washington Quaquá de impulsionar a companhia de alimentos e abrir lojas em aeroportos, ampliando a exportação de produtos locais.

O diretor-presidente da MARÉ, Antônio Grassi, ressaltou os resultados positivos alcançados nos primeiros dias do evento. “Somente nestes dois dias já tivemos diversas conversas produtivas com representantes de outros países. Maricá participa de todas as grandes feiras de turismo, o que gera resultados concretos e investimentos, que são prioridade na área de turismo em que estamos trabalhando”, declarou Grassi.

A FITUR 2026 reúne mais de 10 mil empresas de 161 países, sendo 111 com representação oficial. O evento ocupa nove pavilhões e segue até domingo, 25 de janeiro.