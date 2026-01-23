A importância da participação do município foi evidenciada pela visita do ministro do Turismo do Brasil, ao estand da cidadeFoto: Divulgação
Ministério do Turismo está de portas abertas para Maricá’, diz ministro na maior feira de turismo do mundo, em Madri
Declaração foi feita durante visita ao estande de Maricá na FITUR; município apresenta projetos e produtos locais a autoridades e investidores internacionais
Prefeitura de Maricá lança Advoga Social, programa inédito de assistência jurídica gratuita no Estado do Rio
O acesso à Justiça pública é ampliado para a população mais vulnerável e fortalece a advocacia local; o programa é em parceria com a OAB-RJ e a cerimônia contou com a presença da presidente, Ana Tereza Basílio,
Prefeitura de Maricá remove chuveiros e ligações irregulares na orla de Itaipuaçu
Ação preventiva de ordenamento público tem como objetivo evitar acidentes no quarto distrito
Prefeitura de Maricá amplia acesso ao saneamento básico com programa Sanemais em Bambuí
Iniciativa garante mais cuidado e saúde para famílias de baixa renda de Maricá, com cadastro também disponível nas sedes da companhia em Araçatiba e Itaipuaçu
Maricá abre inscrições para o Conlestech 2026, encontro regional de tecnologia e inovação
Evento gratuito conecta startups, gestores públicos e soluções inovadoras no Cine Henfil
Ladrão de loja feminina é preso com drogas e dinheiro em Maricá
O meliante furtou estabelecimento comercial no bairro do Flamengo e foi capturado em Araçatiba
