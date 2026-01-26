Novos cartões Mumbuca entregues - Foto: Bernardo Gomes

Publicado 26/01/2026 16:05 | Atualizado 26/01/2026 16:05

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Economia Solidária e Empreendedorismo Social (Ecosol), em parceria com o Banco Mumbuca, realizou nesta segunda-feira (26) a entrega dos novos cartões Mumbuca para beneficiários que passaram pelo processo de recadastramento.

A retirada dos cartões aconteceu na quadra do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), no bairro Mumbuca. “A entrega dos novos cartões está sendo realizada exclusivamente para os beneficiários que já passaram pelo recadastramento e receberam a visita das equipes do Banco Mumbuca, da Secretaria de Economia Solidária e da Secretaria de Juventudes’, reforçou o secretário de Economia Solidária e Empreendedorismo Social, Matheus Gaúcho.

A presidente do Banco Mumbuca, Manuela Mello, explicou o público atendido nesta etapa da ação. “Nesta etapa, a entrega dos cartões contempla além dos beneficiários recadastrados na semana passada, as pessoas com 80 anos ou mais e acamados que concluíram o recadastramento em dezembro”, complementou.

A secretária de Juventude e Participação Popular, Andressa da Silva, destacou o trabalho integrado entre as secretarias durante a realização da entrega. “A ação reforça o trabalho integrado entre as secretarias e garante um atendimento mais próximo e qualificado à população, com a realização das entregas diretamente no território e o fortalecimento da participação popular”, finalizou.