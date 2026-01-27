Prefeitura de Maricá trás novo Campus da Universidade Estácio de Sá para a cidade - Foto: Divulgação

Publicado 27/01/2026 12:35

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação, firmou uma importante parceria com a Universidade Estácio de Sá para a implantação de um novo campus no município. A iniciativa amplia as oportunidades de formação acadêmica na cidade, com a oferta de cursos de graduação e novas possibilidades de qualificação para a população.

“Nossa orientação é trazer o ensino superior para o território, fortalecer quem mora aqui e transformar Maricá em um polo de conhecimento. Com a Estácio se somando à Universidade de Vassouras, reafirmamos a educação como motor de transformação social”, afirmou o prefeito Washington Quaquá.

Como destaque da parceria, serão oferecidas cinco bolsas integrais (100%) e 30 bolsas parciais (50%) para o Mestrado em Educação, voltadas a profissionais do magistério da rede municipal para valorizar e qualificar os educadores.

O secretário de Educação, Rodrigo Moura, ressaltou que o edital com todas as informações será divulgado em breve nos canais oficiais da Prefeitura de Maricá e da Secretaria de Educação. “Assim que o edital estiver pronto, vamos publicar e iniciar a seleção”, afirmou, destacando que o processo seletivo será direcionado especialmente aos profissionais do ensino superior da rede.