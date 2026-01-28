Foragido da Justiça preso por agentes da 6ª Cia do 12º BPMFoto: reprodução Programa do MEDINA / TVM Brasil
Segundo informações o criminosos estava dentro de um ônibus que trafegava pela RJ-114, em direção ao centro de Maricá, Policiais da 6ª Cia realizavam uma operação de rotina que inclui abordagens de coletivos para manter a ordem no município e abordaram um ônibus da linha Vermelhinho E05.
O suspeito estava foragido do sistema prisional desde 2025 e possuía mandado de prisão em aberto.
O criminoso, possui anotação de vínculo com a facção criminosa Terceiro Comando. Ele não ofereceu resistência no momento da abordagem.
Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à 82ª Delegacia de Polícia (Centro de Maricá), onde o mandado judicial foi formalmente cumprido.
Em seguida ele foi levado para a 76ªDP, a Central de Flagrantes onde permanece preso à disposição da Justiça.
A ocorrência reforça a importância das abordagens preventivas e fiscalizações em vias estratégicas, frequentemente utilizadas por criminosos em fuga como rota de deslocamento.
