Foragido da Justiça preso por agentes da 6ª Cia do 12º BPM - Foto: reprodução Programa do MEDINA / TVM Brasil

Publicado 28/01/2026 17:41 | Atualizado 28/01/2026 17:44

Maricá - Um criminosos foragido da Justiça foi preso na tarde desta quarta-feira (28) por Policiais Militares da 6ª Cia do 12º BPM, o caso aconteceu no bairro de Ubatiba.



Segundo informações o criminosos estava dentro de um ônibus que trafegava pela RJ-114, em direção ao centro de Maricá, Policiais da 6ª Cia realizavam uma operação de rotina que inclui abordagens de coletivos para manter a ordem no município e abordaram um ônibus da linha Vermelhinho E05.

Durante a fiscalização, os agentes perceberam um passageiro sentado próximo à porta que apresentou nervosismo excessivo ao notar a presença policial.

A atitude suspeita motivou a revista pessoal. Após consulta ao sistema, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o indivíduo, além do registro de que ele se encontrava evadido do sistema prisional.



O suspeito estava foragido do sistema prisional desde 2025 e possuía mandado de prisão em aberto.



O criminoso, possui anotação de vínculo com a facção criminosa Terceiro Comando. Ele não ofereceu resistência no momento da abordagem.



Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à 82ª Delegacia de Polícia (Centro de Maricá), onde o mandado judicial foi formalmente cumprido.



Em seguida ele foi levado para a 76ªDP, a Central de Flagrantes onde permanece preso à disposição da Justiça.



A ocorrência reforça a importância das abordagens preventivas e fiscalizações em vias estratégicas, frequentemente utilizadas por criminosos em fuga como rota de deslocamento.