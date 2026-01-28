Atendimento é fruto da parceria entre a concessionária e o Procon - Foto: Divulgação

Publicado 28/01/2026 09:32

Maricá - Resolver questões relacionadas à conta de água, solicitar uma nova ligação ou acessar outros serviços sem precisar sair do bairro já é uma realidade em Maricá, na Região Metropolitana. Isso porque a Águas do Rio passa a atender a população em dois novos pontos estratégicos do município, ampliando o acesso a serviços como negociação de débitos, atualização cadastral e análise de viabilidade para inclusão na Tarifa Social, entre outros.



A iniciativa é fruto de uma parceria da concessionária com o Procon e visa facilitar o acesso de moradores de Eldorado e Jardim Atlântico Oeste (Itaipuaçu). A ação reforça o compromisso da empresa em estar mais próxima dos clientes, especialmente após a realização de diversas obras de saneamento na cidade.



Para Diogo Freitas, diretor-executivo da Águas do Rio, ampliar o acesso ao atendimento representa uma oportunidade de estreitar o relacionamento, oferecer soluções adequadas às demandas e apresentar o trabalho desenvolvido na região.

“Queremos manter um diálogo constante com a população, propondo soluções personalizadas para cada solicitação, sem que o consumidor precise percorrer grandes distâncias ou se deslocar até uma de nossas lojas. A parceria com o Procon e a ampliação do atendimento tornam isso possível”, afirmou o diretor.



Cabe destacar que, além dos novos locais para recebimento das solicitações, a concessionária, que integra o grupo Aegea Saneamento, mantém atendimento na loja localizada no Centro e realiza, periodicamente, ações itinerantes que também facilitam o acesso aos serviços.



Confira os novos locais, dias e horários de atendimento:



Procon Casa do Consumidor Maricá: segundas, quartas e sextas-feiras, das 8h às 17h. Rua Aloísio Costa da Silva, 18, Eldorado.

Procon Itaipuaçu: terças e quintas-feiras, das 8h às 17h. Rua Van Lerbergue, s/nº, Jardim Atlântico Oeste.