Casa da Juventude inaugurada em MaricáFoto: Divulgação

Publicado 27/01/2026 19:43

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Juventude e Participação Popular, inaugura nesta quarta-feira (28), às 14h, o primeiro polo da Casa da Juventude, em Inoã.

O novo equipamento público chega para fortalecer as políticas voltadas à juventude maricaense, conectando ações governamentais, território e perspectivas de futuro.



O espaço foi concebido como um local de acolhimento, escuta e construção coletiva, onde jovens poderão desenvolver suas potencialidades, trocar ideias e projetar novos caminhos. A Casa da Juventude oferecerá atividades gratuitas nas áreas de educação, cultura, esporte, tecnologia, bem-estar e formação profissional, além de orientação e apoio para oportunidades educacionais e de inserção no mercado de trabalho.



No local, serão promovidos cursos, oficinas, encontros e projetos sociais que estimulam a criatividade, a autonomia e o protagonismo juvenil. Entre as atividades previstas estão cursos de barbeiro, manicure e pedicure, maquiador, trancista, limpeza de pele, idiomas, além de aulas de natação e hidromassagem, contribuindo para o fortalecimento da autoestima, da qualificação profissional e do bem-estar dos jovens.



A Casa da Juventude amplia o acesso às políticas públicas voltadas à juventude e fortalece sua presença nos territórios. O projeto também contará com o Ônibus Itinerante da Juventude, que levará ações, oficinas, experiências criativas e um cinema móvel para diferentes bairros de Maricá, com sessões de filmes e exibição de produções locais.