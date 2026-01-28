Dia da Visibilidade Trans em MaricáFoto: Divulgação
Maricá celebra Dia da Visibilidade Trans com programação cultural e artística
Evento promovido pela Prefeitura acontece nesta quinta-feira, com roda de conversa e orientações
Águas do Rio amplia atendimento comercial em Maricá
Concessionária firma parceria com o Procon e passa a oferecer mais dois locais para receber demandas dos clientes
Prefeitura de Maricá inaugura Casa da Juventude para ampliar acesso de jovens à cultura e educação
Espaço em Inoã vai oferecer cursos, oficinas e atividades que desenvolvem habilidades, bem-estar e protagonismo juvenil
Prefeitura de Maricá e Governo do Estado anunciam criação de batalhão da Polícia Militar no município
Nova unidade será construída na Cidade da Segurança, no Parque Nanci, e vai atender exclusivamente os moradores da cidade
Prefeitura de Maricá firma parceria com Universidade Estácio de Sá para implantação de novo campus no município
Unidade vai ampliar o acesso ao ensino superior com bolsas integrais e parciais para Mestrado em Educação
Maricá realiza entrega de novos cartões Mumbuca para beneficiários recadastrados
Retirada acontece na quadra do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), no bairro Mumbuca, e tem como foco pessoas que já receberam a visita das equipes da prefeitura
Maricá tem balanço positivo na FITUR 2026, na Espanha, com avanços estratégicos no turismo internacional
Participação na feira em Madri projeta município para o mundo, com destaque para a assinatura com a Universidade de Lausanne, da Suíça, visitas institucionais ao estande da cidade e articulações institucionais e empresariais
