Maricá´- A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Assistência Social, promove nesta quinta-feira (29), às 14h30, uma programação especial em comemoração ao Dia da Visibilidade Trans, com a participação de representantes de organizações e grupos LGBTQIAPN+. A iniciativa acontece no Núcleo LGBTQIAPN+, no Centro, e tem como objetivo conscientizar e orientar a população sobre a importância do respeito, da inclusão e da garantia de direitos das pessoas transexuais.
Durante o evento, serão apresentadas orientações sobre os serviços oferecidos pelo núcleo LGBTQIAPN+ da Secretaria de Assistência Social, em parceria com o Centro de Cidadania LGBT e a Secretaria de Direitos Humanos. A programação também contará com informações sobre os programas municipais voltados à promoção da cidadania, além de atividades culturais.
A ação inclui ainda uma roda de conversa com pessoas assistidas pela equipe responsável da Prefeitura, promovendo escuta, troca de experiências e fortalecimento de vínculos.
O evento contará com a participação da artista maricaense Kyra O’Neil, que realizará uma apresentação cultural em homenagem à comunidade trans do município. “Por uma sociedade cada vez mais inclusiva e respeitosa”, destaca a artista.