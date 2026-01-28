A Casa da Juventude oferece cursos profissionalizantes, atividades culturais, esportivas e de bem-estar, para os jovens da cidade de forma 100% gratuita - Foto: Thamyris Mello

Publicado 28/01/2026 18:02 | Atualizado 28/01/2026 18:02

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Juventude e Participação Popular, inaugurou nesta quarta-feira (28) o primeiro polo da Casa da Juventude do município, em Inoã. O projeto prevê a implantação de uma unidade em cada distrito, com a oferta de acolhimento, formação e oportunidades para jovens, por meio de atividades gratuitas nas áreas de educação, cultura, esporte, bem-estar e formação profissional.

“A Casa da Juventude foi pensada como uma política pública voltada à garantia de direitos e à aproximação efetiva do poder público com os jovens do município. Mais do que um espaço físico, reúne ações de formação, cultura, esporte e acesso a oportunidades, com acompanhamento contínuo, para ampliar perspectivas, fortalecer trajetórias e construir novos caminhos nos territórios”, explicou a secretária de Juventude e Participação Popular, Andressa Santos.

Cada polo da Casa da Juventude terá uma vocação específica. O de Inoã é voltado para a área de beleza e estética. Além de cursos gratuitos de línguas (inglês e espanhol), vai oferecer formação profissionalizante em áreas como trancista, barbeiro, cabeleireiro, maquiador, manicure e estética. Também estão previstas ações de bem-estar, com atividades como natação e hidromassagem.

“Eu coloco a Casa da Juventude na mesma prateleira de outras políticas públicas que mudaram vidas em Maricá, porque é sobre levar oportunidade para quem mais precisa”, disse Dayrlene Costa, chefe de gabinete do prefeito Washington Quaquá.

“Quando a política pública chega com educação, empregabilidade e cursos técnicos, a gente muda o destino de muita gente”, acrescentou a subsecretária de Gestão de Governo, Sayonara Veras.

Os próximos polos da Casa da Juventude serão implantados no Bairro da Amizade, com atividades voltadas para comunicação e mídias digitais; em Ponta Negra, para esportes e dança; e, em Itaipuaçu, para novas tecnologias.