Prefeitura de Maricá inaugura espaço voltado a políticas públicas para os jovens
Casa da Juventude oferece cursos profissionalizantes, atividades culturais, esportivas e de bem-estar para ampliar oportunidades e promover o desenvolvimento dos jovens do município
Criminoso foragido da Justiça é capturado em ônibus no bairro de Ubatiba, em Maricá
O elemento demonstrou nervosismo durante abordagem de rotina em coletivo
Maricá celebra Dia da Visibilidade Trans com programação cultural e artística
Evento promovido pela Prefeitura acontece nesta quinta-feira, com roda de conversa e orientações
Águas do Rio amplia atendimento comercial em Maricá
Concessionária firma parceria com o Procon e passa a oferecer mais dois locais para receber demandas dos clientes
Prefeitura de Maricá inaugura Casa da Juventude para ampliar acesso de jovens à cultura e educação
Espaço em Inoã vai oferecer cursos, oficinas e atividades que desenvolvem habilidades, bem-estar e protagonismo juvenil
Prefeitura de Maricá e Governo do Estado anunciam criação de batalhão da Polícia Militar no município
Nova unidade será construída na Cidade da Segurança, no Parque Nanci, e vai atender exclusivamente os moradores da cidade
