Meliante ja sendo levado à Central de Flagrantes, a 76ª DP - Foto: Jornal O DIA

Publicado 30/01/2026 12:22 | Atualizado 30/01/2026 12:23

Maricá - Um ladrão de residência foi preso por Policiais Militares da 6ª Cia do 12º BPM na noite desta quinta-feira (29), o caso aconteceu no bairro de Ubatiba.

Segundo informações, uma equipe foi até o endereço após uma denúncia dos moradores da casa que havia sido furtada por uma dupla de criminosos, para verificar e registrar a ocorrência.

Os agentes conversaram com as vítimas que informaram que o veículo usado no crime tinha sido abandonado no local. Posteriormente, um dos envolvidos retornou ao local, a fim de resgatar a referida motocicleta. As vítimas reconheceram o criminosos e o apontaram a Policia, imediatamente ele foi preso e conduzido, junto com os envolvidos e a motocicleta para 82ªDP no centro da cidade. A moto foi aprendida e o acusado preso por furto, ele foi encaminhado em seguida para a Central de Flagrantes, em Niteroí a 76ª DP.