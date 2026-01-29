Curta-metragens premiados no Cine Henfil nesta sexta-feiraFoto: Elsson CAmpos
Prefeitura de Maricá leva curta-metragens premiados ao Cine Henfil nesta sexta-feira
Mostra exibe quatro obras do diretor Roberval Duarte, que estará presente no evento
Prefeitura de Maricá leva curta-metragens premiados ao Cine Henfil nesta sexta-feira
Mostra exibe quatro obras do diretor Roberval Duarte, que estará presente no evento
Polícia Militar prende criminoso em Itaocaia Valley
O meliante tinha uma mandado de prisão por tráfico de drogas e foi conduzido a 82ª DP no centro de Maricá
Prefeitura de Maricá inaugura espaço voltado a políticas públicas para os jovens
Casa da Juventude oferece cursos profissionalizantes, atividades culturais, esportivas e de bem-estar para ampliar oportunidades e promover o desenvolvimento dos jovens do município
Criminoso foragido da Justiça é capturado em ônibus no bairro de Ubatiba, em Maricá
O elemento demonstrou nervosismo durante abordagem de rotina em coletivo
Maricá celebra Dia da Visibilidade Trans com programação cultural e artística
Evento promovido pela Prefeitura acontece nesta quinta-feira, com roda de conversa e orientações
Águas do Rio amplia atendimento comercial em Maricá
Concessionária firma parceria com o Procon e passa a oferecer mais dois locais para receber demandas dos clientes
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.