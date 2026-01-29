Curta-metragens premiados no Cine Henfil nesta sexta-feira - Foto: Elsson CAmpos

Publicado 29/01/2026 20:04 | Atualizado 29/01/2026 20:04

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura e das Utopias, promove nesta sexta-feira (30/01), às 19h, a mostra 'Cinema pelo Caminho', que apresenta obras do cineasta e produtor cultural carioca Roberval Duarte. A programação acontece no Cine Henfil, no Centro, com a exibição de quatro curtas-metragens premiados em festivais nacionais e internacionais: Rota de Colisão (1999), Asfixia (2004), Santas (2012) e Dia dos Pais (2014).

Roberval Duarte possui uma trajetória consolidada no cinema brasileiro. Graduado em Cinema pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e mestre em Mídias Criativas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o cineasta atua há mais de duas décadas como curador, programador de filmes e gestor público, com passagens por instituições como o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), a Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura e o Festival Internacional de Cine de Huesca, na Espanha.

Durante a programação, o diretor estará presente para conversar com o público, tirar fotos e distribuir autógrafos, promovendo um encontro direto entre realizador e espectadores.

Para facilitar o acesso da população, o Cine Henfil conta com sistema de bilheteria totalmente online e automatizado. Os ingressos são gratuitos e podem ser reservados pelo site www.cinehenfil.art.br, mediante escolha da sessão e do assento.

A orientação é que o público chegue com antecedência para a validação do ingresso antes do início da sessão.

Veja a programação:

Sexta-feira (30/01)

19h - Rota de Colisão (12 minutos) - Após um roubo, um ladrão, um operário e um menino de rua têm seus caminhos cruzados.

Asfixia (12 minutos) - Uma noite estranha para Antero e Lúcia, em que um misterioso invasor ameaça a decadente vida do casal.

Santas (15 minutos) - Cinco mulheres. Cinco pequenos milagres urbanos.

Dia dos Pais (15 minutos) - Em um labiríntico cemitério, um homem procura o túmulo de seu pai. Dois garotos, limpadores de sepulturas, irão ajudá-lo em sua busca.